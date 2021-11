Lalo España revela cómo se enteró de la muerte de Octavio Ocaña el entrañable "Benito Rivers"

Fue el pasado 29 de octubre cuando falleció el actor juvenil Octavio Ocaña a quien recordamos por su entrañable personaje de “Benito Rivers” en la serie de “Vecinos”, sin embargo, no fue hasta la madrugada del sábado 30 que trascendió la muerte de su inesperada muerte.

Inmediatamente después de haber salido la información en redes sociales, sus amigos y compañeros del medio se pronunciaron al respecto dedicando algunas palabras de aliento a sus familiares y otras más recordando lo bien que lo pasaron a lado de Octavio pues todos lo señalan como un gran compañero.

Pero sin duda alguna, el comentario de Lalo España, actor que convivió por muchos años a lado de Octavio en las grabaciones de la serie “Vecinos”, conmovió a los internautas pues aseguró que no dejaba de temblar, al saber tal noticia.

Fue por medio de una entrevista para el programa Hoy en donde se le realizó un homenaje a Octavio Ocaña que Lalo España relató el terrible momento en el que se enteró de la muerte de su amigo y compañero quien dio vida a “Benito Rivers”.

Y es que Lalo España relató que la madrugada del sábado 30 de octubre, comenzó a recibir muchas llamadas de sus compañeros del gremio artístico lo que se le hizo algo imprudente, pero al ver que esas llamadas telefónicas eran de sus compañeros de Vecinos decidió tomar la de su productor Elías Solorio quien le dio la lamentable noticia.

“Estaba yo pasmado, no lograba dormir, no me caían los 20, a todos nos impactó, nos sacudió mucho, sabemos que estamos de paso pero no esperábamos que alguien tan joven y en las circunstancias tan terribles se nos vaya de esta manera”, dijo Lalo España para Hoy