Octavio Ocaña: El día que “Benito” detuvo la grabación de “Vecinos” por cuatro horas

Una de las noticias que ha conmocionado al país entero estos últimos días de octubre es el repentino fallecimiento del actor Octavio Ocaña, famoso por su papel de “Benito Rivers” en la serie de televisión Vecinos.

Con solo siete años de edad Octavio se convirtió en una de las caras más reconocidas en la farándula mexicana, su cara y cabello pelirrojo hicieron que el público ubicara rápidamente a la estrella que poco a poco se fue convirtiendo en un adolecente y después en todo un adulto.

Durante su niñez pasó gran parte de tiempo en foros, en donde para divertirse le bastaba solo un balón de futbol, otra de sus grandes pasiones, además de la actuación.

Una de las anécdotas de las que hizo participes a sus fans fue cuando un día estaba jugando con un balón, pero no midió las dimensiones y ocurrió un accidente en el set de filmación.

Con la pelota fue que tumbó una cámara, esto ocasionó que el trabajo de toda la producción y de los actores tuviera que parar por más de cuatro horas.

“Me ponía a jugar futbol en el foro, era muy hiperactivo de chiquito y un día tiré una cámara, entonces hubo un problema y paré una grabación durante cuatro horas más o menos”, dijo en Instagram.

Otra de las cosas que mencionó fue sobre sus primeros momentos frente a cámaras, expresó que fue muy impresionante porque la no tenía ni idea de cómo actuar. "Me gustaba, me llamaban la atención las cámaras, pero no tenía idea; entonces todos me enseñaron y me apoyaron. Fue muy bonito, fue mi primer papel que desempeñé como actor y ha sido muy genial hasta la fecha en estos 15 años, muy hermoso”, confesó en una ocasión según el portal Medio Tiempo.

