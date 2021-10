Familia de Octavio Ocaña niega estado de ebriedad del actor | VIDEO

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto después del fallecimiento de Octavio Ocaña, mejor conocido por interpretar a Benito Rivers en la serie Vecinos. El actor perdió la vida después de protagonizar una persecución con elementos de policía del Estado de México.

Los agentes del orden pidieron al actor detenerse, pero éste hizo caso omiso y escapó mientras manejaba una camioneta Jeep color gris y era acompañado de dos personas. Tras perder el control del vehículo, Ocaña se impactó contra un muro ubicado en la autopista Chamapa-Lechería a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli.

¿Cómo murió Ocaña?

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado de México, Octavio sacó una pistola de la guantera y al momento del choque ésta se accionó impactando al actor con una bala en su rostro, lo que provocó su muerte. Los dos acompañantes fueron arrestados por los elementos de seguridad.

En su declaración, los sujetos señalaron que durante la persecución no se presentó un intercambio de balas entre el actor y los policías. A pesar de que a lo largo de este sábado se rumoró que estas personas eran delincuentes que intentaban robar al actor, esto fue desmentido por el padre del actor.

Familia declara tras muerte

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, tuvo un encuentro con los medios de comunicación en las inmediaciones de la funeraria donde se lleva el velatorio de su hijo. Fue ante los micrófonos donde señaló que las personas que se encontraban en la camioneta eran de su completa confianza.

Uno de los reporteros cuestionó si en el vehículo se encontraban drogas y alcohol. Ante esto, el señor explotó de coraje y pidió que no realizaran ese tipo de preguntas para después terminar de manera repentina la entrevista. "No, amigo, no pregunten mamad***, así te lo digo", fueron las palabras de Octavio Pérez.

