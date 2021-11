Acompañantes de Octavio Ocaña no eran su cuerpo de seguridad, sino sus amigos, revela periodista

La muerte de Octavio Ocaña sigue desatando gran controversia a pesar de que las autoridades confirmaron que el actor, fue quien se quitó la vida al dispararse accidentalmente con un arma cuando conducía su camioneta a exceso de velocidad mientras era perseguido por la policía de Estado de México

Esto debido a que el periodista Carlos Jiménez, fue de los primeros en mostrar imágenes de la forma en que fue encontrado el joven de 22 años tras el incidente que tuvo en su camioneta, y que ahora, ha brindado algunas declaraciones para aclarar varios detalles de este caso.

“Es algo muy desafortunado, es algo muy lamentable, pero en este caso es algo fortuito, algo que tristemente se provocó el actor solo, al dispararse, y todos los exámenes que hicieron, los testimoniales, la necropsia, todo lo que hicieron apunta a un solo hecho, que él iba armado, que tenía alcohol y tenía restos de marihuana en la sangre, y que al intentar escapar de la policía que buscaba detenerlo, él lamentablemente choca y acciona el arma que tenía en la mano y él se dispara provocándose una lesión que al final acaba quitándole la vida”, explicó el reportero en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Al respecto de la versión del padre de Octavio con relación a que los dos hombres que acompañaban al artista eran sus elementos de seguridad y no sus amigos, el periodista comentó: “Hasta el momento no han encontrado ni que sean ex policías, ni ex militares, ni miembros de ningún miembro policiaco o cuerpo de seguridad”.

No hay detenidos por caso de Octavio Ocaña

Desde el domingo pasado fueron liberados los dos policías y los dos acompañantes del actor Octavio Ocaña, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La dependencia señaló que no se encontró delito que imputarles, sin embargo, la carpeta de investigación sobre el caso sigue abierta.

Autoridades de la FGJEM informaron por el momento no se tiene a ninguna persona detenida por este caso, en el que murió el joven actor de 22 años el viernes pasado, en medio de una persecución por parte de policías de Cuautitlán Izcalli.

“Nosotros no detuvimos a nadie, ellos (los policías) se presentaron ante el ministerio público porque eran primeros respondientes”.

“En tanto los dos acompañantes del joven fueron asegurados por los elementos de la policía municipal y presentados ante el MP; y de igual manera, fueron liberados”.

La Fiscalía mexiquense concluyó con base en los resultados de diversos dictámenes periciales, así como en los testimonios ante el MP de los acompañantes y de los policías municipales, que el actor se disparó a sí mismo, accidentalmente, el arma de fuego que tenía en la mano derecha, a consecuencia del impacto de la camioneta en la que viajaba.

La FGJEM precisó que la bala le impactó en la cabeza al joven actor de 22 años y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica.

Otras conclusiones a las que llegó la fiscalía es que el actor y sus acompañantes habían estado consumiendo bebidas embriagantes.

Según los testimonios de los acompañantes del intérprete de Benito, en la serie Vecinos, cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, el actor aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido y sacó un arma de fuego que llevaba en la guantera; pero se impactó en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán, donde la unidad fue hallada.

No portaba permiso para portar armas

En la información que recogió el periodista, aseguró que dentro de todo el caso, se informó que Octavio no tenía permiso para llevar una pistola en su vehículo.

“No, no tenía ningún permiso de portación, y además no existe para el común de la gente un permiso de portación, lo que existe tal vez es un permiso de portación que te permite tenerla en tu casa, para defensa propia, esa pistola que tenían de hecho es calibre 380, ni siquiera podría haberla llevado en el camino, más que en su casa, en dado caso de que lo hubiera tenido, pero hasta el momento no”, sentenció.

Con información de Leticia Ríos y Agencia México

