BTS: Jin es víctima de la censura de HYBE y es excluido de sus redes sociales

¿Qué pasó con Jin? Recientemente, BTS reveló los adelantos de lo que será el "Seasons Greetings 2022", un paquete especial que incluye agenda, calendario, stickers y un DVD para acompañarte durante el siguiente año. Sin embargo, ARMY se molestó cuando Jin no fue incluido en las publicaciones.

Como cada fin de año, los grupos K-Pop lanzan un paquete especial para organizar tu agenda o utilizarlo para crear los famosos Journal Bullet, una especie de álbum hecho con manualidades, citas y stickers.

BTS lanzará su "Seasons Greetings" el 9 de diciembre, pero las pre-ventas ya comenzaron en el sitio oficial de Weverse. El precio ronda de los 42, (versión normal) y los 58 dólares, esta versión incluye un calendario de escritorio.



El concepto para este año parece ser al muy puro estilo del rock y trajes parecidos a los de "Dynamite". La banda compartió varios de los adelantos en sus redes sociales, pero Jin fue excluido y ARMY explota contra HYBE.

Jin es excluido de las fotos del SEASONS 2022

La noche de este lunes, ARMY posicionó en tendencias frases como BTS is 7 y Respect Jin. La cuenta oficial del grupo en Twitter habría publicado nuevas imágenes individuales del Seasons Greetings; sin embargo, el idol fue excluido de las mismas.



El juego de imágenes incluía a 6 de los 7 integrantes y una foto individual, pero la imagen de Jin no apareció. En su lugar, repitieron una foto de Suga y ARMY exigió que se arreglara el error, pues no es la primera vez que omiten a uno de los chicos. Hasta ahora, la publicación original sigue exactamente igual, pero las fans se molestaron porque lo consideran una falta de respeto

Aunque pudo tratarse de un error, no es la primera vez que sucede. Quien también sufrió censura fue Jimin, pero por otra razón muy diferente. El idol salió sin camisa en In The Soop, pero la producción decidió tapar su torso desnudo.

