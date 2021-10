BTS: Jimin es censurado por HYBE y ARMY se siente decepcionada por esta razón | VIDEO

BTS estrenó la segunda temporada de "In The Soop", reality show donde se enfrentan a la naturaleza mientras viven temporalmente en una cabaña en medio del bosque. Sin embargo, en el primer episodio hay una escena donde Jimin sufrió censura a pesar de haber emocionado a las fans.

Hace unos días se dio a conocer que Twitter ya no permite el nombre de Jimin como tendencia, esto se debe a que el idol es mencionado millones de veces y el algoritmo ya no lo reconoce.



En otras ocasiones ARMY también se ha quejado porque Jimin no suele ser enfocado en algunas presentaciones en vivo, argumentado que es una falta de respeto.

Recientemente, se dio otro caso donde Jimin fue censurado, pero por razones completamente diferentes. Esto pasó durante el episodio de su nuevo programa web. Conoce la razón y por qué ARMY se sintió decepcionada de este video.

Jimin se pasea SIN CAMISA, pero es censurado

En redes sociales ARMY celebró el lanzamiento de "In The Soop 2", siendo uno de sus programas favoritos de BTS. En el primer episodio las fans pudieron conocer al mejor amigo de los idols, además de ser testigos de su lado más desinhibido y natural fuera de las cámaras y los escenarios.



A lo largo de los episodios ARMY será testigo de su rutina diaria, sus pasatiempos y cómo se las arreglan para sobrevivir en medio del bosque.



La primera emisión ya dejó varios momentos favoritos de BTS, uno de ellos fue protagonizado por Jimin, quien emocionó a las fans al desfilar sin camisa tras despertarse como cualquier otro día. El bailarín es conocido por tener un cuerpo tonificado y tener abs marcados que solo ha mostrado sobre el escenario.



Sin embargo, ARMY sufrió una gran decepción luego de que HYBE decidiera censurar a Jimin, pues los editores le colocaron una camisa falsa para evitar que se viera su torso. Algunas lo tomaron con humor, ya que uno de los subtítulos se traducía como "proteger al artista".

Sigue leyendo:

BTS: J-Hope y Jimin se enamoraron de la misma chica e intentaron conquistarla, esto fue lo que pasó

BTS: ESTOS son los MEJORES disfraces que han utilizado en Halloween

BTS en Jingle Ball: Horarios y fecha de su concierto navideño, ¿cómo verlo EN VIVO?