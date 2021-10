BTS en Jingle Ball: Horarios y fecha de su concierto navideño, ¿cómo verlo EN VIVO?

¡Celebra la navidad junto a BTS! La banda surcoreana está lista para volver a los escenarios y reencontrarse con ARMY, tras cancelar su tour mundial Map of the Soul, los idols decidieron anunciar una nueva serie de conciertos y también participarán en el Jingle Ball 2021.

La popularidad del grupo K-Pop en Estados Unidos es enorme, por lo que se han convertido en uno de los invitados recurrentes a las principales ceremonias y eventos de la industria americana.

Esta será la segunda vez que BTS se presente en dicho evento, en 2020 sorprendieron a sus fans al cantar junto a Halsey. También realizaron una presentación especial de villancicos en The Disney Holiday Singalong.

BTS en iHeartRadio Jingle Ball 2021

La cadena de radio 102.7 KIIS FM celebrará su evento anual Jingle Ball, un concierto navideño que reúne a varias estrellas de la música a través de una gira por Estados Unidos para celebrar las fiestas decembrinas.

BTS fue confirmado como uno de los invitados en el line-up oficial de la sede de Los Ángeles junto a Lil Nas X, Ed Sheeran, Dua Lipa, Black Eyed Peas y Doja Cat, entre otros. ARMY espera que puedan reunirse con algunos cantantes y pactar una nueva colaboración musical.

El concierto navideño Jingle Ball se llevará a cabo el 3 de diciembre en The Forum, un día después de haber finalizado su serie de conciertos "Permission to Dance On Stage". La banda K-Pop será la encarga de abrir el show y ya se confirmó que presentarán sus éxitos en inglés "Dynamite" y "Butter".

Los boletos para este show ya están completamente agotados, pero se espera que el evento también se transmita completamente EN VIVO a través del canal oficial de YouTube de la emisora de radio.

Horarios BTS en Jingle Ball 2021

09:30 PM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras

10:30 PM México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador

11:30 PM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana

12:30 AM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

4 de diciembre

05:30 AM España



Quien también se unirá a este evento navideño es el grupo MONSTA X, los idols asistirán a las ediciones de Filadelfia, Washington, Atlanta y Miami.

