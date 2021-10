Dramas coreanos: Lee Seung Gi regresará a la actuación con "Supernote", nueva serie de misterio

Lee Seung Gi regresará a los dramas coreanos. El actor protagonizó "Vagabond", uno de los doramas más vistos del 2019 y está listo para una nueva serie de misterio e intriga, descubre todos los detalles de "Supernote".

El idol es conocido por su trabajo en series como "Muse", estrenada en 2021, A Korean Odyssey de Netflix y My Girlfriend Is A Gumiho, entre otros.



Este año también se confirmó la noticia de su romance con la actriz Lee Da In. Desde entonces, las fans han apoyado su relación y también esperan la segunda temporada de "Vagabond", pero un nuevo proyecto en puerta ha sido confirmado.

Lee Seung Gi regresa con un nuevo dorama

De acuerdo con los primeros informes, Lee Seung Gi regresará a la pantalla chica con una nueva serie de acción y misterio. El actor fue confirmado para ser parte del elenco "Supernote", un nuevo dorama de superhéroes.

¿Cuándo se estrena? Hasta ahora no hay una fecha confirmada, pero ya se revelaron los primeros detalles del K-Drama. "Supernote" se centrará en un grupo de villanos y un billete falso de alta calidad. Lee Seung Gi ya tiene experiencia en dramas de acción, por lo que promete ser todo un éxito, además de su trayectoria como actor.



Aún no se confirma el nombre y personaje que interpretará, el resto del cast o la sinopsis completa. Esta será su nueva actuación en la pantalla chica después de "Mouse".



Entre sus próximos estrenos se encuentra el reality New World, que se lanzará en Netflix el 20 de noviembre. Lee Seung Gi compartirá créditos con Kai de EXO y Heechul de Super Junior. El formato del programa es la de sobrevivir en una isla.

