Netflix: El drama coreano MÁS visto a nivel mundial y protagonizado por Song Kang

Netflix se ha posicionado como uno de los gigantes del entretenimiento en todo el mundo, creando producciones originales de diferentes países como Corea del Sur, Japón, Reino Unido, entre otros. Los dramas coreanos han sido una de sus apuestas gracias al fenómeno del K-Pop.

El servicio de streaming ha adquirido los derechos de varias series asiáticas para integrarlas a su catálogo y también para crear las adaptaciones de cómics, ilbros o remakes de grandes historias.



Corea del Sur es como la Hollywood de Asia, ya que sus doramas han logrado competir con grandes series a nivel mundial y al final del año logran entrar a su raking anual. Este drama coreano se posicionó en el top 10 de lo más vistos del 2019 a nivel mundial de la plataforma de Netflix, por lo que es un éxito imperdible, checa la recomendación de esta semana.

El drama más visto del mundo en Netflix

Lanzado en 2019, este drama estuvo protagonizado por Song Kang y Kim So Hyun, actores juveniles más populares de Corea del Sur, algunos de sus trabajos están disponibles en Netflix.



El éxito de "Love Alarm" antecede al webtoon que inspiró esta adaptación, ya que ha sido uno de los más famosos en Asia, por lo que fue uno de los estrenos más esperados por las fans. La serie de romance sigue la vida de Kim Jojo, una joven estudiante que vive con su tía y prima, quienes le hacen la vida imposible.



Ella también tiene un novio y trabaja medio tiempo después de la escuela, además, se mantiene alejada de la App de moda "Love Alarm", pero todo cambia cuando el nuevo estudiante llega a su colegio. Se trata de Sun Ho, un chico guapo y popular de familia rica que se enamora de ella, a pesar de que su mejor amigo también tiene sentimientos por Jojo.



Luego de que termina con su pareja, Kim Jojo y Sun Oh inician una especie de romance, ya que él insiste en demostrar que sus sentimientos son correspondidos, mientras que se desarrolla un triángulo amoroso con su amigo. El K-Drama fue de los más populares de la plataforma, no solo por el protagonista, sino porque la App realmente existió y podías descargarla en tu celular.

Además, Song Kang despegó su fama mundial gracias a esta serie coreana, desde entonces ha protagonizado otras producciones de Netflix como "Sweet Home".