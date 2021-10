BTS: Jimin es vetado de Twitter, su nombre ya no puede aparecer en tendencias, conoce la razón

BTS no solo genera millones con las ventas de sus álbumes, también logra miles y miles de reproducciones en YouTube, menciones en las redes sociales y tienen una fortuna de 12 billones de wones. Sin embargo, parece que la popularidad del grupo ha afectado a Jimin.

Tras superar a artistas como Ariana Grande, Justin Bieber y Coldplay con récords musicales, los idols coreanos también se han convertido en los más seguidos de las redes.



La imagen de BTS vale millones, pero también su nombre. NO por nada lideran mensualmente el top de reputación de marca, un ranking en Corea del Sur que mide las menciones de su nombre en diferentes plataformas, artículos, búsquedas en Internet y más.

Por ejemplo, si uno de sus miembros usa alguna prenda, hay marcas que han reportado que se agotó luego de que BTS la utilizara en algún video, comercial o en una foto.



Twitter, una de las redes más utilizadas, ha funcionado para la difusión del K-Pop, pero el nombre de Jimin fue vetado y esta fue la reacción de ARMY.

¿Jimin de BTS es vetado de Twitter?

Tras la caída de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram, y aunque Twitter siguió funcionando, ARMY se quejó de que el nombre de Jimin no aparecía en tendencias.



Los miembros de BTS han roto récords en solitario gracias a las redes sociales, por ejemplo, Jungkook tiene una serie de tweets que superan el millón de likes. Además, casi a diario la banda ocupa al menos una tendencia mundial, por lo que lideran el top de Twitter al final del año gracias a las menciones generadas por sus fans.



Sin embargo, el nombre de Jimin ha sido vetado por la plataforma y ya no puede generar tendencias. De acuerdo con un funcionario de Twitter, la palabra Jimin se menciona más de lo habitual, por lo que se considera un término "normal" y ya no genera un "récord" de menciones, los algoritmos ya no reconocen la cantidad de veces que se utiliza para posicionarlo como una tendencia.

El nombre del idol de BTS ha sido clasificado bajo los términos de clima y amor. Ante este problema, ARMY se dio a la tarea de utiliza la frase "Jimin Jimin" con el fin de seguir posicionando al cantante en los trending topics, también han recurrido a utilizar apodos o su nombre completo.

