Super Junior: D&E celebra su décimo aniversario y estrenan su canción "ZERO" | VIDEO

¿Qué día debutó D&E? La subunidad de Super Junior lanzó su primer éxito musical "Oppa Oppa" el 16 de diciembre de 2011. El dúo está conformado por Donghae y Eunhyuk, quienes celebraron su 10 aniversario con el estreno de "COUNTDOWN", su nuevo álbum.



El dúo musical nació como un performance especial en 2009, pero la química y el buen recibimiento de las fans dio paso a que se consolidaran de forma oficial como una subunidad. Desde entonces, han lanzado 5 mini álbumes, además de discos en japonés y sencillos digitales. Super Junior D&E ha realizado giras por Asia y es una de las mejor vendidas en el K-Pop.

Sus integrantes, Donghae y Eunhyuk, han conquistado a las fans con su estilo musical; además, no solo son compañeros de grupo, sino que tienen una amistad de más de 10 años, por lo que han logrado congeniar en la música y su vida personal.

Para celebrar su décimo aniversario, D&E también realizó los debuts en solitario de los idols con las canciones "be" y "California Love". Fue hasta este martes en la madrugada que estrenaron su canción "ZERO" y sus fans celebraron en las redes sociales con varios trending topics.

D&E estrena su álbum "COUNTDOWN"

Super Junior D&E estrenó el video de "ZERO", canción escrita por Donghae y que al momento ya registra más de 300 mil reproducciones en YouTube. El álbum "COUNTDOWN" ha alcanzado el #1 en el chart de iTunes en 19 países y han logrado vender más de 100 mil copias a tan solo horas de haber sido lanzado.

"COUNTDOWN" está conformado por 10 canciones, incluida la versión en inglés de su single principal. D&E se involucró en la composición de canciones como "be", "California Love" y "Home", esta última fue una dedicatoria a sus fans.

En redes sociales, las llamadas ELF posicionaron varios trending topics para celebrar el comeback de la subunidad, quienes realizaron una transmisión en vivo previa al estreno de "ZERO". Los idols de Super Junior compartieron cómo fue el proceso de preparación de su álbum y el significado de sus canciones.

El MV de "ZERO" muestra a Donghae y Eunhyuk en un duelo de videojuegos; sin embargo, son transportados a una dimensión desconocida donde se enfrentan en una carrera de autos. La letra revela el sentimiento de no ser uno mismo al no tener a esa persona a su lado.

Se espera que en los próximos días se presenten en varios shows musicales para sus promociones musicales, además D&E aseguró que hay mucho contenido que prepararon especialmente para su aniversario y que será revelado muy pronto. ELF espera que el grupo también realice su primer concierto online.

