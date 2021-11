¿Te acuerdas de "Nek"? Así luce actualmente el cantante italiano que triunfó en México en los 90

La década de los 90 fue una etapa de gran éxito para numerosos artistas que aunque no nacieron en México sí triunfaron en la industria de la música en nuestro país; este periodo que se extendió hasta 15 años más tarde lanzó al estrellato a celebridades que alcanzaron un éxito rotundo. Era la época del auge del pop en español y en este mundo musical artistas como Shakira, Ricky Martin, Fey y Mónica Naranjo, por mencionar algunos, triunfaban vendiendo millones de discos, llenado escenarios y cosechando fans por millones.

Uno de aquellos famosos que se convirtió en todo un ídolo nacional fue Nek, nombre artístico de Filippo Neviani, cantautor italiano que se instaló en México a finales de la década de los noventa y que enamoró a sus fanáticas con su música pop, sus letras de desamor y sus intensos ojos azules. A finales de la década de los 80 Filippo formaba parte del grupo White Lady. En 1992 lanzó "Nek", el álbum con el que debutó como solista, del cual se desprendió únicamente el sencillo "Amami".

Un año más tarde realizó su debut musical en el Festival de la Canción de San Remo; mientras que en 1994 recibió el premio como mejor cantante italiano joven, este mismo año publicó su nuevo trabajo; "Calore Umano", en el cual colaboró con importantes músicos italianos. Además de éxitos como "Jane", "Calore umano", "Cuori in tempesta" y "Angeli nel ghetto", en México se le recuerda por la canción "Laura no está", considerada por muchos su gran obra maestra.

El antes y el después de "Nek", el italiano que enamoró a sus fans en México

Nek participó de nueva cuenta en el Festival de San Remo en 1997, y aunque no obtuvo ningún premio con "Laura no está", se posicionó inmediatamente en las listas de popularidad tanto en Italia como fuera de su país; vino su segundo gran éxito "Sei grande" ("Tu nombre") que lo llevó a participar en el Festivalbar de Italia. Ambos temas están incluidos en el álbum "Lei, gli amici e tutto il resto".

Los dos temas estaban incluidos en el álbum "Lei, gli amici e tutto il resto", el cual llegó a vender más de 600 mil copias solo en Italia. Ya para 1998 salió al mercado el disco "Entre tú y yo," con el cual Nek volvió a cosechar también grandes éxitos en Europa, fue entonces cuando se le abrieron las puertas para realizar una gira por Latinoamérica, con la cual ofreció más de 150 conciertos que lo llevaron a México, Argentina, Guatemala, entre otros de América.

En el año 2000, Filippo Neviani lanzó su nueva producción "La vida es", disco en el que mezcló pop-rock con música electrónica. De este material se desprendió el sencillo "Ci sei tu" ("Llegas tú"), y otro sencillo llamado "La vita è" ("La vida es"), ese mismo año fue nominado como artista revelación y a lo largo de 2020 realizó una nueva gira de conciertos. Dos años más tarde lanzó al mercado hispano el disco "Las cosas que defenderé," el cual tuvo muy buena recepción en todo el mundo, pero más en México y España.

Nek se toma un descanso y se casa en Europa

De este disco, el cuarto de Nek en español, se desprendió el primer sencillo a dúo con Laura Pausini llamado "Tan sólo tú", con el cual su popularidad se incrementó; el siguiente sencillo fue "Hablemos en pasado" y "Cielo y tierra": En 2004 Nek editó un disco recopilando su mejores éxitos, el material lo nombró "L'anno zero - The Best of Nek" ("El año cero - Lo mejor de Nek"). Después de 2005, y hasta el 2009, el cantante italiano se alejó temporalmente de la música y de México, y no sería hasta enero del 2009 cuando regresaría al escenario musical, en esta ocasión en Italia, con un nuevo álbum de canciones inéditas.

En esta pausa en su trayectoria, Nek se casa en 2006 con Patrizia Vacondi, con quien tiene un hijo. Cuatro años más tarde, a finales de 2010, Nek sacó al mercado un segundo disco recopilatorio de "E da qui - The Greatest Hits 1992-2010"; en abril de 2011 publicó para el mercado latino "Es Así - Greatest Hits 1992-2010" y el 14 de marzo de 2013 dio a conocer mediante las redes sociales el nombre de su nuevo sencillo "Congiunzione Astrale".

Los trabajos más recientes del cantante español son "Prima di Parlare", el cual fue publicado en España y América Latina bajo el título "Antes de que Hables", el cual se lanzó al mercado, primero en Italia, el 10 de marzo de 2015, y enseguida en España el 19 de junio de 2015.

Fey lo recuerda con una foto en Instagram; Nek le contesta

Seguido del álbum "Unici", el cual salió a la venta en Italia el 14 de octubre de 2016, siendo este el décimo tercer álbum de su carrera. Y aunque la presencia de Nek en el mercado de la música en México es ya muy sutil, sus fanáticas no lo olvidan y tampoco alguno de los artistas con quien trabajó y compartió importantes proyectos.

Una de ellas es Fey, quien hace un par de semanas publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece la portada de un disco en el cual colaboró con el italiano: "Sesiones de fotos llenas de magia !!! México te extraña amigo", fue el texto con el que la cantante mexicana recordó a Filippo Neviani, a quien etiquetó en el post.

Nek no se quedó atrás y también respondió al mensaje de Fey: "Querida Fey. Mexico siempre está en mi corazón. Espero regresar pronto y abrazarte"; le escribió Filippo Neviani, lo que dejó ver la cercanía que mantiene los dos artistas casi 20 años después de conocerse.

