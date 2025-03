Vale más hacer que decir

Cada año, la marcha por la conmemoración del Día de la Mujer sucede a lo largo de las ciudades de toda la República, y cada año, sólo se aprecia un descenso en el número de participantes. ¿Será que no ha habido cambios? Y que la desesperanza corroe hasta el espíritu más aguerrido. Me parece que, dentro de los temas más importantes de nuestra sociedad, lo que destaca es la inacción, y el decaimiento respecto de las causas. Es normal. Cuando no se arregla gran cosa, a pesar de innumerables ordenamientos y discursos sobre la protección femenina, el acoso de cualquier índole, la nivelación de las asimetrías y una serie de cuestiones que nos siguen afectando como sociedad.

Seamos francos: el cambio sólo será posible si hay una nueva actitud, ya que la desaparición de la injusticia proviene de un compromiso social, por no dejar impunes diversas acciones que normativamente son descritas de forma puntual, pero atropelladas de forma consistente.

Reclamar en mitin lo que no se hace efectivo en un momento determinado, carece de contundencia, y perpetúa el abuso. Así podemos relatar miles de tristes acontecimientos que aún suceden. Ejemplos hay muchos, los escuchamos en medio de todos los programas sobre prevención que existen; uno de ellos: muchas de las organizaciones no gubernamentales son las primeras en no otorgar seguridad social a sus propios trabajadores. En las empresas que tienen todos los sellos de responsabilidad social y fundaciones, se dan miles de despidos al año, no por ineficiencia, sino por parámetros nada claros y, por supuesto, dichas empresas tienen interacciones con otras, por lo cual sus trabajadores en muchas ocasiones no pueden demandar, porque de hacerlo verían reducidas las posibilidades de colocación en otra.

Qué tal la ignorancia de los tutores, padres o madres que no atienden a un hijo o hija cuando son violentados o ejercen la violencia. Dejar hacer y dejar pasar también es un crimen, ya que nos abstraemos en miles de distractores como celulares o trabajos y no estamos donde nos necesitan que son nuestras familias.

También el respeto a la mujer ha resultado lento y disperso, no alcanzando las metas de educación y libertad para muchas que se encuentran en círculos de violencia que no conocen, ni han escuchado de sus derechos. O bien, mediante la acción violenta de otras mujeres que quieren imponer agenda.

El cambio tiene que inocularse bajo otra perspectiva, la del respeto, donde el ejemplo de la aplicación normativa sea exhaustiva y no tenga pretextos legaloides. Donde la investigación sobre el abuso se torne seria y donde la educación no se refiera únicamente a la alfabetización, sino a un rubro mucho más elevado: la moral y la civilidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, entrevistas o paneles, donde nadie se escucha? Al parecer nuestro presente está ultrasensible, todo nos parece un ataque y todo un motivo de combate, y así estamos llenado a una sociedad de absurdos parámetros normativos que no nos otorgan ni paz, ni justicia.

En todos los espacios donde pueda darse un rompimiento con lo correcto se tiene que hacer una diferencia imponiendo la dureza, ya sea de la condena bien señalada que no se imponga mediante la pureza de la corrección, que por cierto nadie posee, o bien, la jurídica.

Lo mismo en procedimientos que competen a la autoridad que en aquellos donde la responsabilidad social recaiga de forma individual o colectiva, en todas aquellas personas que se ocupan más de filmar, opinar y entrometerse en las redes sociales (sin compromiso alguno), en vez de intervenir o ayudar directamente en un acontecimiento que puede frenar un evento violento.

Ello supone que las consecuencias de una acción destructiva sean detenidas en el momento, pues no habrá conversatorio, sanción o sensibilización que valga, si no cambiamos de la palabra a la acción.

Espero que la marcha del próximo año en la conmemoración al Día de la Mujer tenga muchas personas que hayan interiorizado el propósito real de la misma. Es decir, el cambio efectivo.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

EEZ