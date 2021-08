¿Por qué Mecano es tendencia en México? Así fue su último reencuentro | VIDEO

Parece que la nostalgia llegó de nueva cuenta a las redes sociales entre los cibernautas mexicanos, en las últimas horas el hashtag #Mecano inundó de tuits y mensajes la plataforma azul para mostrar el cariño y aprecio que prevalece entre los seguidores mexicanos, ya sea por su música o por las decenas de recuerdos que traen a la mente con sus presentaciones.

La banda de origen español se mantuvo activa entre los años 1981 y 1992, integrada por los hermanos Nacho y José María Cano, y liderada por la exquisita voz de la vocalista Ana Torroja.

Su éxito sin precedentes en el mundo de la música cantada en español, se extendió, además de España, a toda Hispanoamérica, incluidos los Estados Unidos, y Filipinas. Llegando a obtener, cierta importancia en otros países totalmente ajenos a la cultura musical española como Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Portugal y Holanda.

Gracias a las adaptaciones a otros idiomas realizadas de varios de sus temas, cantados principalmente en francés e italiano. Entre sus referencias musicales que dieron vida a varias de sus composiciones, destacan agrupaciones del llamado New Romantic, Visage, Duran Duran, Spandau Ballet o Soft Cell.

Son reconocidos como leales representantes del movimiento pop latino y a pesar de que llevan mucho tiempo separados, sus canciones no han dejado de pasar de moda entre las nuevas generaciones, ya sea por herencia de sus padres o por el gusto de escuchar temas clásicos en voz de otros cantantes más afines a sus gustos musicales.

Entre sus éxitos se cuentan canciones como El 7 de Septiembre, La Fuerza del Destino, Barco a Venus, Me colé en una fiesta, Hawaii-Bombay, Mujer contra mujer, Un año más y Me cuesta tanto olvidarte.

Con el disco Aidalai publicado en 1991, Mecano cerró una etapa dentro de su carrera. Entre el verano de 1991 y la primavera del año siguiente, el grupo realizó una intensa gira con más de noventa conciertos, fijando por primera vez dos fechas en la Plaza de toros de Las Ventas en Madrid, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El repertorio contuvo la totalidad de los temas de Aidalai y los grandes éxitos de anteriores trabajos. Durante 1991 y 1992 realizaron una pequeña gira europea que incluyó conciertos en Francia, Bélgica, Holanda y Suiza, además de la habitual gira de conciertos por Hispanoamérica.

En el verano de 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y la Expo 92 de Sevilla, llevaron a cabo la que fue su última gira, que se desarrolló sólo por España. En ella, realizaron cambios en el repertorio respecto a la gira del 91, abriendo con «Hoy no me puedo levantar» e incluyendo temas nunca tocados en directo, como «Hermano Sol, hermana Luna».

El 29 de septiembre de 1992 se llevó a cabo el último concierto hasta la fecha en que los tres estuvieron reunidos arriba de un escenario en Valladolid, de esa última gira destacan los tres conciertos consecutivos entre los días 15, 16 y 17 de septiembre en la Plaza de toros de Las Ventas en Madrid y los de los días 19 y 20 del mismo mes en la Plaza de toros Monumental de Barcelona.

La banda española tuvo un receso después del 92, sin embargo, en 1998 retomaron su carrera luego de diversos rumores que apuntaban a que los integrantes no se sentían a gusto y decidieron darse un respiro, mismo que duró por largos seis años.

En aquella ocasión, el disco Ana-José-Nacho, fue un éxito a medias contrario a lo que quizá ellos esperaban, el público no recibió ese disco como lo habían hecho con sus producciones anteriores, además de que los tres ya contaban con otras prioridades dentro del mundo de la música, (Chema y Nacho como productores y Ana como cantante en solitario), lo que a la postre generó desinterés de los hermanos Cano principalmente para promocionar el disco y hacer una gira de reencuentro.

Al final, el disco no contó con las ventas de otros de sus álbumes, pero se posicionó como el último que hasta la fecha ha entregado la banda.

La separación y el posible reencuentro

Desde su último concierto, Mecano ha sido considerado como un hito en la historia de la música pop española. Sus canciones no han dejado de sonar en las emisoras de radio nacionales e internacionales, alimentando las esperanzas de reencuentro entre los nostálgicos de un grupo que ha trascendido varias generaciones y que como decíamos, ahora se han visto fortalecidas por que otros cantantes y agrupaciones se han dedicado a retomar esos éxitos y darles su toque personal.

Gente joven, principalmente mexicana como Fey, Ximena Sariñana, Aleks Syntek han retomado algunos de sus éxitos para hacerlos suyos y ofrecerle un homenaje a la popular banda española, además en teatro se han llevado a cabo propuestas como la puesta en escena ‘Hoy no me puedo levantar’, producida por el propio Nacho Cano y recientemente el espectáculo titulado ¡Hija de la Luna, Homenaje a Mecano!

Dicho espectáculo estaba previsto que llegara a México durante el 2020, sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19, hasta el momento no se ha concretado.

Finalmente, los rumores sobre un posible reencuentro, alimentan la esperanza de millones de fans alrededor del mundo, no es para menos, el trio es muy querido por generaciones de los 70, 80 y 90, y es quizá uno de los pocos grupos de la historia que cuenta con su propio videojuego en la consola de Sony, el videojuego Mecano Singer Star que llegó para las plataformas de PlayStation 2 y 3.

Hay que reconocer que la más entusiasmada para lograr ese encuentro siempre ha sido Ana, ha puesto todo de su parte, pero ni José María y mucho menos Nacho han querido retomar su meteórica carrera.

A la fecha el único ‘reencuentro’ más sonado ha sido durante una presentación del musical “Hoy no me puedo levantar”, Ana se encontraba embarazada y Nacho Cano pronunció palabras muy sentidas hacía su hermano, el público conmovido no dejó de aplaudir, el momento quedó para la posteridad cuando la voz de Ana Torroja interpretó la canción “Un año más”, el teatro tomó vida y representó un momento muy importante en la vida de los tres que eclipsaron durante la década de los 80 a la fanaticada hispanohablante.