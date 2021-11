Thalía es fan de "El Capi" Pérez; así cayó rendida ante su talento

No cabe duda que el talento de "El Capi" Pérez es totalmente innato; su versatilidad e inigualable ingenio lo han llevado a conquistar constantemente nuevos retos que se le presentan y ahora goza de una popularidad asombrosa tanto en México como fuera de las fronteras. Así quedó demostrado luego que Thalía compartiera algunos videos en sus InstaStories en donde se ve a la mexicana disfrutar de la participación del conductor de "Venga la Alegría" en un show televisivo.

Thalía publicó este jueves al menos tres clips en sus estados de Instagram, en donde se le escucha disfrutar del show de comedia "LOL: Last One Laughing", programa conducido por Eugenio Derbez y que se transmite por Amazon Prime. La cantante mexicana grabó algunos segmentos del show y se alcanzan a escuchar sus risas justo en el momento en que participa "El Capi", lo que evidenció que la popular artista es toda una admiradora del talento del comediante.

En la grabación se ve al "Capi" participar con uno de sus personajes en "LOL: Last One Laughing", cuya tercera temporada se espera sea estrenada en corto tiempo en la plataforma streaming, y no queda duda que la comicidad y el talento del conductor es algo que Thalía disfruta y también presume. Además, los clips nos muestran la manera en la que la cantante pasa su tiempo libre y cómo se divierte en sus espacios de ocio.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing"?

Los videos compartidos por Thalía en su cuenta de Instagram, en donde se le ve muy a gusto disfrutando del show "LOL: Last One Laughing", trajeron de vuelta una de las preguntas más comunes entre los fans del programa; ¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

Captura de pantalla de una de las InstaStories que compartió Thalía. FOTO: Especial

Mediante Instagram se ha ido revelando poco a poco algunos detalles sobre la casa y los participantes que aparecerán en la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing", la exitosa serie de comedia transmitida en Amazon Prime Video y que conduce el comediante y actor mexicano Eugenio Derbez.

Thalía demostró ser una gran admiradora de "El Capi" y del show de comedia. FOTO: Especial

Es así que se dio a conocer ya la fecha del estreno de la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing", la cual estará disponible para los usuarios de Amazon Prime Video el próximo 10 de diciembre. Hasta ahora se sabe que el show televisivo contará con seis episodios, los cuales tendrán una duración aproximada de 30 a 40 minutos.

La tercera temporada estará dividida en tres partes de dos episodios cada uno y se espera que Amazon Prime Video libere los capítulos los días 10, 17 y 24 de diciembre. Hasta ahora se han revelado los nombres de 7 de los 10 participantes que competirán para ganar el programa de comedia. El elenco estará conformado por:

Paco de Miguel

Coco Celis

La Bea

Ricardo Pérez

Hugo “El Cojo Feliz”

Gaby Navarro

Mau Nieto

