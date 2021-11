El Capi Pérez, ¿pedirá su salida de VLA?; fans dicen que ya no le pone interés al matutino

Una vez más, El Capi Pérez se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de enfrascarse en un fuerte intercambio de mensajes con un usuario en Twitter, quien se pronunció ante las buenas calificaciones que obtuvo el comediante en su reciente participación en ¡Quiero cantar!

Desde hace unas semanas, miles de internautas han asegurado que el conductor ha recibido cierta preferencia por parte de los jueces ya que continúa recibiendo buenas calificaciones pese a que no tiene el mejor de los desempeños arribar del escenario.

Y es que, durante la primera temporada del reality show, El Capi Pérez nunca se ha presentado a un viernes de eliminación algo que levantó sospechas sobre las preferencias que llegaría a tener debido a su carisma y simpatía.

El Capi Pérez recibe ataques tras imitar a Natanael Cano

El pasado martes 16 de noviembre, El Capi Pérez robó reflectores después de subir al escenario de ¡Quiero cantar! para interpretar la canción "Amor tumbado", uno de los éxitos más importantes de Natanael Cano, máximo exponente de los corridos tumbados.

Pese a que su look era bastante parecido al del nuevo ídolo del género regional mexicano, los seguidores de Venga La Alegría aseguraron que su presentación no fue la mejor, incluso algunos detallaron que merecía el botón rojo para que dejara de cantar.

A pesar de los comentarios negativos que recibió en redes sociales, los jueces del reality show de canto decidieron darle buenas calificaciones al comediante, generando un divertido debate en las distintas plataformas digitales.

En este sentido, una usuaria en Twitter aseguró que El Capi Pérez ya no tiene ningún interés en brillar y sorprender en ¡Quiero cantar! Además pidieron a los jueces no ser tan complacientes ya que no merece recibir buenas calificaciones.

"Adoro a El Capi Pérez pero se nota que ya le vale no pone nada de interés, se está burlando y de pilón los jueces le dan buena calificación", escribió la conductora.

Después de recibir el fuerte comentario, El Capi Pérez confesó que no se burla de nadie; sin embargo, reconoce que no tiene talento para cantar y tiene que sacar provecho de su sentido del humor para mantenerse en la competencia.

"No me estoy burlando. Solo que yo no tengo talento para cantar, solo para hacerla a la mam$%& y es justo lo que estoy haciendo", respondió el comediante.

SIGUE LEYENDO

Kristal Silva no se deja de El Capi Pérez y lo pone en su lugar con tremenda seña obscena: VIDEO

El Capi Pérez, ¿humilla a Natanael Cano?; así "expuso" al cantante de corridos tumbados: VIDEO