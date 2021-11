Thalía es AMBIDIESTRA y este es su increíble TALENTO al pintar: VIDEO

Es bien sabido, desde hace más de 3 décadas, que Thalía es una mujer talentosa y determinada cuando se trata de emprender una labor artística. Se le ha conocido desde entonces como una intérprete capaz de llenar el escenario con su canto y baile, sumado a su magnetismo para tener la atención del público en ella.

Además, ha sido una de las actrices más famosas de su generación, legando telenovelas tan exitosas que éstas llegaron a latitudes no imaginadas, siendo una de las actrices de estos melodramas más reconocida en países de Europa, Asia y más.

Con esto, Thalía sólo le bastaba mostrar alguna otra dote que no supiéramos de ella hasta el momento. Y, como suele pasar con ella, nos ha sorprendido con su capacidad para pintar a dos manos.

TE PUEDE INTERESAR: Thalía estrena nuevo LOOK a petición de su HIJA ¡Se ve 10 AÑOS más joven!: FOTO

Como una condición que se da en pocas personas en el mundo, ser ambidiestro es una capacidad especial para quienes la han logrado desarrollar.

Una persona ambidiestra o ambidextra tiene la capacidad de usar, aparentemente, con la misma habilidad la mano izquierda o la derecha. La palabra ambidiestro se deriva de las palabras latinas ambi, que significa ‘ambos’, y dext que significa ‘cierto’ o ‘derecho’. Hay algunas personas que solamente utilizan una para cierto oficio, por ejemplo, con una tienen la habilidad de escribir y con la otra la de hacer oficios con más facilidad.

Y aquí surge la duda de ¿Cómo funciona el cerebro de Thalía siendo ambidiestra?

El cerebro de una persona ambidiestra, como Thalía, funciona de tal manera que se le llama especialización o lateralidad, es decir, mientras el lado izquierdo se ocupa de los aspectos verbales, la comunicación o la escritura, el derecho facilita la orientación espacial, el reconocimiento de caras, los procesos musicales, entre otros.

De esta forma, ser ambidiestro mejora la simetría en los movimientos y el desempeño atlético, por lo que tiene evidentes ventajas para quienes practican deporte o danza. A nivel de ergonomía y confort, una persona ambidiestra como Thalía es capaz de repartir la carga de trabajo entre ambas mitades corporales también es beneficioso.

TE PUEDE INTERESAR: THALÍA presume su AMOR con su esposo Tommy Mottola en una granja: VIDEO

Luego de entender mejor cómo funciona esta ventaja que Thalía ha desarrollado con los años, es debido verla en acción durante una de sus actividades favoritas, la pintura, En ésta, la cantante demuestra que sus trazos pueden ser más simétricos en tanto su capacidad cognitiva y física se desarrolla durante su acción de pintar.

"Ambidiestra en acción????Pintar me relaja demasiado. Y cuando lo hago con las dos manos al mismo tiempo me hace enfocarme en el presente y me saca del estrés de la mente A ti te gusta pintar? Compárteme tus trabajos!", dijo thalía.