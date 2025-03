No sólo quieren acabar con las corridas, también con el toro bravo: torera Hilda Tenorio defiende la fiesta brava

El Congreso de la Ciudad de México aprobó las corridas de toros sin violencia con la finalidad de evitar el maltrato animal, pues se aprobó que las corridas se lleven a cabo salvaguardando la vida de los toros de lidia. Se plantearon modificaciones que en las “corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas en las que no se cause ningún tipo de lesión a los animales ni se les provoque la muerte durante o después del evento”.

Al respecto de esta aprobación el martes 18 de marzo diversos integrantes del gremio taurino se manifestaron afuera de las instalaciones del congreso capitalino para expresar su total rechazo a esta medida. En El Heraldo de México entrevistamos a la torera Hilda Tenorio quien nos dio su contundente opinión sobre estos cambios que se plantearon para las celebraciones taurinas. “estamos viviendo una terrible ignorancia”, sentenció.

"Se acaba las corridas de toro y se extiende el toro de lidia, y también las vacas, los becerros, porque hay mucha desinformación, mucha ignorancia, porque creen que las vacas son mansas y los toros bravos, pero es toda la especie".

Tenorio dejó en claro que está en contra de esta aprobación, pues la están haciendo personas no informadas de la naturaleza del toro bravo, una especie que es salvaje y que mata. Recordó que hace apenas unos días (11 de marzo) la ganadera Rocío Mexicano murió por las cornadas que le propinó un toro en Santa María del Rio, San Luis Potosí.

La esposa del ganadero Gerardo Labastida se encontraba paseando por el campo, cuando fue sorprendida por un toro que había peleado con otro y malherido llegó al camino donde se topó con Rocío quien murió en el lugar debido a las heridas mortales que le provocó el ejemplar, pocos metros adelante estaba muerto el toro, que perdió la vida peleando.

Hablan de bienestar animal y eso es respetar la naturaleza de la especie, la naturaleza del toro de lidia es salvaje, es pelear, su naturaleza es así morir luchando. La tauromaquia permite que existan las ganaderías de lidia, que tienen terrenos extensos donde el toro está en completa libertad con vacas a su disposición.

Le parten el alma al ambiente taurino

Hilda Tenorio en la suerte de muleta. Foto: Facebook

Explicó que la modificación aprobada a las corridas de toros le parte el alma al espectáculo taurino, pues es sobre la bravura del toro, e indicó que ya existe una reglamentación para esto y le parten toda la esencia a la fiesta de los toros, pues el hecho de no usar objetos punzantes como la puya, banderillas o estoque que provoquen heridas en el toro le quita el sentido principal.

Hilda Tenorio indicó que estas modificaciones acabarán con las corridas de toros y eso terminará con la especie, pues solamente se puede lidiar una vez porque aprende." Hay cosas que son primordiales sobre la lidia de un toro. La suerte de varas es para medir la bravura, con esto el toro se puede ganar su vida, puede ser indultado y regresar a la ganadería, para vivir el resto de su vida en libertad".

Una de las modificaciones es que el toro se regrese a la ganadería y lo que va a pasar es que el ganadero no va a poder mantener a los animales y entonces no habrá ganaderos que quieran criar toros bravos. La razón de ser del toro de lidia son las corridas, proviene el Uro un animal que ya se extinguió y lo que quieren hacer es acabar con toda la especie.

La torera, explicó que el espectáculo de la fiesta del toro gira en torno a su bravura, siempre que se indulta un toro se pregunta, ¿cómo fue al caballo? Si fue bravo se indulta, para eso es necesaria la puya, así como para descongestionar al toro, ya que se acalambran y les da un paro cardiaco. "Estas son cosas esenciales para las corridas, y ojo porque eso podría pasar si se hacen estas modificaciones, que el toro muera en el primer tercio".

El uso de las banderillas es para que después de ser picado, el toro se mueva, corra, son para que tome otro aire, incluso expresó que en la recta final de la lidia el toro pelea a muerte, por ser su naturaleza y recaló que hay estudios científicos que avalan esto, pues se ha estudiado durante mucho tiempo. Personas a favor de los toros se manifestaron afuera del Congreso capitalino. Foto: Cuartoscuro

No están pensando en el impacto ecológico

Tenorio cuestionó a los “falsos animalistas” a quienes llamó “anti toros”, pues recalcó que quieren acabar con toda la especie al desconocer toda la naturaleza del toro y lo que implicaría que ganaderos dejen de criarlos, pues las zonas verdes que ahora hay en 24 estados del país (en sólo 8 estados no hay ganaderías) desaparecerían y se convertirían en zonas urbanas.

“Los anti toros, falsos animalistas, hipócritas deberían saberlo, es una pena que quieran acabar con toda la especie, que quieran acabar con las ganaderías que son reservas ecológicas, pulmones para el planeta que permiten que otras especies cohabiten con el toro”.

El toro de lidia desciende del Uro, un bóvido salvaje que habitó en Europa, Asia y el norte de África. Se utiliza en una gran variedad de espectáculos taurinos, como corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, toreo cómico, festejos mixtos y populares, y concursos de recortadores y para que una ganadería pueda ofrecer 30 especímenes para eventos taurinos requiere tener, al menos 350 cabezas de ganado.

He ofrecido mi vida al toro y ha estado a punto de matarme

Hilda Tenorio es una torera originaria de Morelia, Michoacán, quien dos veces ha estado a punto de morir debido a las cornadas que sufrió en el ruedo, y tras largas recuperaciones regresa al ruedo por que es su pasión. Indica que ella no gana un peso del toro, pues es abogada, profesión de la que vive. Dos veces ha sido cornada de gravedad. Foto: Facebook Hilda Tenorio

Yo he ofrecido mi vida al toro, el toro ha estado a punto de matarme dos veces, la última fue en el 2019 en Puebla, y lo que me mueve a mí a regresar a torear es la satisfacción personal, una ideología bien cimentada porque sé lo que es esto.

La torera de 38 años de edad, fue una niña antitaurina, porque desconocía el mundo de los toros, “pero si yo a los 13 años puede documentarme, entender, aprender, no puedo creer que un grupo de políticos que se supone tienen estudios, no puedan agarrar un libro, no puedan ir a una ganadería y no puedan observar el gran daño que están haciendo a la ecología, a la biología y a la población".

El Gobierno de la Ciudad de México tiene 210 días hábiles para emitir el reglamento que establezca los lineamientos para la realización de espectáculos de taurinos, y el órgano legislativo, un total de 180 días para armonizar las normas correspondientes.