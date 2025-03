Dueño de la costosa chamarra que se robó Michel Duval rompe el silencio, explica lo que sucedió

En días recientes el nombre del actor y cantante, Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, ha estado en boca de todos después de que trascendiera que se robó una chamarra de la marca Fendi con valor aproximado a los 90 mil pesos. Los hechos habrían sucedido hace unos años.

De acuerdo con el experto en moda, Pedro Montiel, el afectado, Michel Duval se habría quedado con su chamarra después de que ambos coincidieron en un antro. Relató que aquella noche se le olvidó su chamarra por lo que le pidió a la entonces novia de Michel Duval que se la llevaran. A partir de ese momento ya no supo nada de la prenda.

Ante el escándalo, Pedro Montiel concedió una entrevista en la que dio su versión de lo ocurrido con la chamarra de valor de 90 mil pesos. El experto en modas explicó que nunca acusó de robo al hijo de Consuelo Duval, lamentando el manejo de la información.

Hace unos momentos el experto en modas, Pedro Montiel, concedió una entrevista compartida por el canal de YouTube "Tony Stars", en la que habló sobre toda la controversia que ha surgido por la chamarra de la marca Fendi con valor de 90 mil pesos.

En este sentido Pedro Montiel reiteró que los hechos ocurrieron hace varios años. Explicó que nunca acusó de robo a Michel Duval, pues simplemente se ha tratado de un mal entendido y falta de coordinación.

Ante esta situación, Pedro Montiel dijo que nunca se pudo coordinar con Carolina Miranda, novia de Michel Duval, para que le entregara la chamarra. Desafortunadamente el noviazgo llegó a su fin y la actriz le dijo que la prenda se la quedó el hijo de Consuelo Duval.

El experto en moda detalló que en una ocasión coincidió con Michel Duval y le preguntó por su chamarra. El hijo de Consuelo Duval le dijo que se la había quedado su ex, pero iba a revisar entre sus pertenencias. Pedro Montiel dijo que no ha tenido contacto con el actor a quien le guarda mucho afecto.

"Ellos estaban grabando y no coordinamos nunca. Ellos terminan, se separan. Le digo a Caro y me dice que se la quedó Michel. (Michel Duval) me dijo la tiene Caro, me dijo no sé en dónde está. Ya no he tenido contacto, no somos grandes amigo, pero le tengo afecto. Yo nunca dije que era ladrón, ni que me la había robado", sentenció.