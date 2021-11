Paulina Rubio y Thalía: Esta es la VERDADERA razón de su rivalidad: "No la dejaba ser mi amiga" | VIDEO

Durante años, mucho se ha hablado sobre la rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía, quienes a mediados de la década de los 80 formaron parte del icónico grupo Timbiriche. Recientemente fue revelada la verdadera razón de su enemistad.

'La Chica Dorada' rompió el silencio sobre su relación con la esposa de Tommy Mottola. Durante 'La Entrevista con Yordi Rosado', la cantante reveló el nombre de la persona que originó sus diferencias.

Paulina Rubio aseguró que en un principio existía una fuerte amistad con la protagonista de María la del Barrio (1995). Sin embargo, dio a conocer que Yolanda Miranda Mange, madre de Thalía, no estaba de acuerdo con que se llevaran bien.

"Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran y yo nunca quise tener ni a su novio ni 'María la del Barrio', ni nada. Era mi amiga", le dijo a Yordi Rosado.