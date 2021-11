“Contar una historia, es humanizar a la persona”: Alberto Guerra ´El Mayo Zambada´ en Narcos 3

Una vez más, y como cada semana, Oscar Uriel y Gonzalo Lira, compartieron su opinión en torno a algunos estrenos de series y películas que han surgido en las últimos días, y algo que nos emociona muchísimo en Después de la Función, es lograr conversar con los personajes, ya sea, actores, actrices, guionistas, directores, productoras, etc, para lograr visualizar la parte humana que trasciende más allá de nuestras pantallas.

Esta ocasión la entrevista fue otorgada por el actor cubano, Alberto Guerra, ¿Qué nos dijo?, ¿Qué fue lo más complejo de participar en la tercera temporada de #Narcos? ¡Aquí te lo contamos!

Para comenzar, la tercera temporada de Narcos en Netflix, continúa entre los primeros lugares del ranking de la plataforma, esto se debe a buenas historias, personajes interesantes para el público en general y actuaciones dignas de ser vistas, como la interpretación de Alberto Guerra, que se aventuró a darle vida a Ismael “El Mayo Zambada” uno de los narcotraficantes más famosos y buscados de Sinaloa.

Pero, ¿a qué se debe el éxito de series como Narcos?

Es usual escuchar comentarios en contra de temáticas fuertes, ya que hablar de narcotráfico en pantallas muchas ocasiones se confunde con apología de la violencia. Los actores, muy probablemente desarrollan puntos de empatía con aquéllos personajes que interpretan. ¿Cuál es el caso de Alberto Guerra al interpretar a el “Mayo Zambada”?:

Por una necesidad de seguridad, procuraba encontrar esos puntos, eran muchos puntos de empatía entre mi personaje y yo, hoy por hoy, no, no los necesito, es más, le rehuyo un poco a eso, porque entre menos yo encuentre un enlace entre mi trabajo y yo, más tengo que crear un personaje, crear el personaje es todo, desde cómo gesticula hasta cómo se va a vestir, donde camina, donde apoya el peso corporal” Dijo Alberto Guerra

Otro de los aspectos que comentó Alberto es que la creación de personajes va más allá del aspecto físico, como el cabello largo o agregar un bigote, es conocer el aspecto psicológico que va a predominar en la interpretación.

En voz del actor:

“Eso tiene que ver, 1 con la calidad con la que se hacen las cosas, parece que es apología porque se ve increíble porque el diseño de arte es increíble, porque la fotografía es increíble, si uno se fija en la vida que tiene, pues no está increíble y 2, porque, parte de lo que significa contar una historia, es humanizar a la persona, tú no puedes agarrar al personaje y convertirlo en un cliché, que sea el tipo malo, malo, malo, que no tiene un solo matiz, que no tiene nada que lo mueva, por que eso no tiene ningún sentido, porque eso no es el retrato de un ser humano” Afirmó Alberto Guerra