Laura León presenta a su nuevo galán y "lo vi, me gustó, me lo probé y me lo compré" | VIDEO

Hace unos días Laura León, mejor conocida como "La Tesorito" fue nombrada a través de las redes sociales, pues la actriz y cantante mexicana fue vista haciendo compras en una famosa tienda de descuentos en Estados Unidos, situación que no fue pasada desapercibida, sin embargo, la famosa no hizo caso a estas críticas.

Sin embargo, en esa ocasión, se le pudo ver con un misterioso hombre, el cual ella misma ha confirmado como su pareja, de acuerdo con lo que declaró a Ventaneando, la intérprete de "Dos mujeres un camino", se trata de un empresario mexicano que radica en San Diego, California, en Estados Unidos.

A pesar de que la rubia no dio más detalles, confesó que se encuentra muy enamorada y en una buena etapa de su vida.

"Estoy muy contenta, muy plena, muy agradecida con la vida, con Dios, soy una mujer muy feliz gracias a Dios", dijo.

Al ser cuestionada por la distancia que hay entre ambos países, dijo que no se hace que las cosas se sean forzadas, sino que "cuando se da se da", refiriéndose a las visitas entre enamorados.

Describió a su amor, cuya identidad es desconocida, como una buena persona que entre sus cualidades está que es culto y pasa ratos muy agosto con él, detalló que se conocieron circunstancialmente, gracias a unas amigas y que a partir de ese momento surgió la química entre ambos, misma que hasta hoy los tiene unidos.

"Lo vi, me gusto, me quedó y me lo compré"

Además la actriz de "El juego de las llaves", mencionó que su relación con el italiano al que le dedicó la famosa y viral frase "lo vi, me gusto, me quedó y me lo compré", sólo fue amor de un rato y quedó en el pasado, incluso durante la entrevista cantó la famosa canción "Noche de copas" de María Conchita Alonso.