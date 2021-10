Inés Gómez Mont podría divorciarse para evitar ir a la cárcel tras acusaciones a su esposo

La famosa conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentran en medio de la polémica y el ojo mediático luego de haber sido acusado de delitos de peculado, delincuencia organizada y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que hasta el momento se ignora el paradero de la pareja.

Aunque en muchas ocasiones el matrimonio se ha mostrado muy unido, una revista de espectáculos recientemente reveló que la ex conductora de "Los 25 +" está molesta con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que, incluso, estaría dispuesta a divorciarse de él.

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, Gómez Mont no quiere pisar la cárcel, por lo que estaría planeando su separación para poder limpiar su nombre.

Según la revista de espectáculos, la información fue obtenida por un amigo cercano al esposo de Inés y ha revelado varios detalles de la vida personal de Víctor y de la conductora de "Ventanteado".

"Somos amigos desde chavos, lo conozco muy bien; incluso sé cosas que ni siquiera Inés sabe sobre él", aseguró la fuente a la revista.

Asimismo, el informante reveló que pertenece a un grupo de amigos entre los que destacan : "Mai, como le decimos a Víctor; Pepe y Javier Díaz, y también Martín Fuentes el esposo de Jacqueline Bracamontes. Durante un tiempo fueron amigos; se conocen porque Pepe y Javier siempre se han dedicado a la vida nocturna y manejaron lugares donde siempre nos juntábamos el grupo de amigos", continuo.

Entre lo que el amigo cercano a la pareja mencionó, aseguró que Víctor conocía a Inés y sabía que era esposa de Javier; sin embargo, tiempo después, cuando la conductora había terminado su matrimonio con Javier, Ernesto Zedillo Jr. presentó a Gómez Mont con Álvarez Puga de manera formal.

"Víctor estaba casado con Rosario, la madre de su hijo Mike, pero cuando empezó a ganar mucha lana, le quedó chica la chava y le pidió el divorcio".

La revista le pregunto a la fuente si Víctor siempre había sido una persona de dinero. a lo que el contacto respondió:

"Por su puesto que no. Él empezó con las empresas de outsourcing (subcontratación) de ahí viene su boom en la vida y entró al mundo de los negocios", dijo.

"Se dedica a realizar alianzas políticas y comerciales para realizar campañas políticas; obvio que en cada sexenio, su trabajo es hacer alianza con los nuevos hombres poderosos, pero se le empezaron a complicar las cosas", detalló.

La fuente también explicó a qué podría deberse la repentina orden de aprehensión contra la famosa pareja a lo que contestó: "Lo que pasa es que en el actual sexenio, su único hombre de poder y aliado que lo protegía era Julio Scherer, pero en el momento en que este dejó su puesto como consejero jurídico de la presidencial de la República, a principios de septiembre (...), a los ocho días lanzaron la orden de aprehensión en contra de Inés y Víctor, y todo lo que ahora está sucediendo, supongo que es porque se quedó solo", aseveró.

De igual manera, la fuente aseguró que las investigaciones habrían iniciado seis meses atrás, por lo que no es del todo posible que la orden de aprehensión los haya tomado por sorpresa. "Fue cuando Mai le dijo a Inés que lo mejor era irse del país, pensando que durante este tiempo podían arreglar la situación, pero no fue así".

El amigo cercano de la pareja, también aseguró que Inés podría no saber la situación en la que se encontraba, sin embargo, aseguró que le parecía absurdo que Inés no sospechara a que se dedicaba su marido con la forma en la que gastaba. "O sea, no es normal, aunque a él nunca le pareció que ella presumiera tanto su lujoso estilo de vida".

También comentó que parte del problema fue la exhibición de su estilo de vida en las redes sociales de Inés. "Nunca le prohibió que gastara, el problema es que ella subía todo a redes y nunca pudo controlarla en eso".

Por otra parte, se le preguntó a la fuente si había tenido contacto con su amigo Víctor, respondió: "Sí; de hecho, cuando todos supieron que estaban en la casa de Miami, la que era de Cher, se fueron a Europa; y déjame decirte como dato curioso, que primero él había comprado la casa de Beyoncé, pero la vendió para comprar la de Cher".

Situación Marital

De acuerdo con la fuente, la situación marital entre Inés y Víctor atraviesa por muchos problemas, pues la pareja se culpa mutuamente por la situación que están viviendo. Por su parte, Inés no le perdona a Víctor que la haya puesto en esta situación y él le reclama a ella por haber exhibido su vida lujosa.

"Sé que han tenido muchos problemas, ambos se echan en cara la situación, ella no le perdona que la haya puesto en esta situación; dice que le costó mucho hacerse una imagen de 'mamá ejemplar', y que ahora la señalen como a una 'delincuente', al menos así es como ella cree que la ve la gente; y él le reclama haber exhibido su vida lujosa... por eso ya la están aconsejando en abandonar el barco".

Aseguró, que tanto la familia como los abogados de Inés le han aconsejado que pague lo que le dicen que debe y que presente por separado la defensa, además de que afirmó que la conductora ya ha puesto en venta algunas de sus propiedades para juntar el dinero que le debe al fisco.

El amigo de Puga, advirtió que la pareja no se encuentra bien con todo esto, pues Inés prefiere dejarlo y deslindarse por completo de él antes que pisar la cárcel.

"Ella, con tal de limpiar su nombre, es capaz de dejarlo y deslindarse por completo de él; ahora si que de pronto se le acabó el amor y prefiere divorciarse, que pisar la cárcel. Creo que ambos pecaron de ambiciosos, porque él también cayó en excesos".

EFVE