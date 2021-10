Matrimonio de Inés Gómez Mont ¿en la CUERDA FLOJA?: lo que se sabe de su supuesto DIVORCIO

Inés Gómez-Mont y su esposo, Víctor Álvarez, se encuentran prófugos de la justicia después que un juez emitiera una orden de aprehensión por presuntos malos manejos y enriquecimiento ilícito. Ahora, en medio de la polémica surgió un rumor donde se especula que la conductora se podría separar de su pareja por los escándalos donde se vio involucrada.

Inés ‘N’ se había mantenido en silencio después de emitirse la orden de aprehensión hasta hace cuatro días, cuando decidió usar sus redes sociales para comunicarle al mundo, pero en especial a sus seguidores y familiares como está viviendo este momento y su postura ante las acusaciones que se le imputaron mientras la siguen investigando las entidades correspondientes.

Gracias a dicha declaración comenzaron las especulaciones sobre una posible separación de su pareja sentimental, siendo el problema con la ley uno de los puntos más importantes por los que terminaría por separarse de Víctor ‘N’. Se dice que la ojiazul está dudando de la misma inocencia de su esposo y por eso se quiere alejar.

Los rumores

En el mensaje de sus redes sociales nunca mencionó la posibilidad de separarse, así como tampoco que dudara de la inocencia de Víctor, pero a pesar de esto si dejó la puerta abierta a la especulación, ya que nunca habló de pasar este momento junto a él y cuando habla solo lo hace en primera persona, es decir, alega por su inocencia, no por la de los dos.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, escribió en su cuenta de Instagram.

Actualidad de la pareja

Hasta el momento sigue siendo una incógnita el lugar donde se encuentran escondidos los implicados en esta investigación, siendo Estados Unidos uno de los posibles destinos, ya que cuentan con varias propiedades.

Entre los cargos por los que se les busca es por formar parte de una organización criminal que se formó en la administración anterior con el fin de desviar millones de pesos del erario público, por lo que se les acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.

