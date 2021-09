Inés Gómez-Mont y Pati Chapoy: ¿qué relación tienen además de lo laboral?: VIDEO

Inés Gómez-Mont se puso en boca de todos después que la UIF confirmara que estaba investigado a la conductora y a su paraje por posible lavado de dinero, entre otros delitos; pero en lo que se realiza la investigación y se confirma si se fue a la fuga o no; la gente está recordando momentos que vivió Inés frente a las cámaras. En esta ocasión vamos a desmentir o confirmar el mito sobre la relación familiar que existe entre Chapoy e Inés.

La jefa de Vega la Alegría fue la encargada de darle la primera oportunidad a Gómez-Mont frente a las cámaras, esto debido a que la vio haciendo prácticas y la invitó a formar parte del programa de espectáculos, oportunidad que tomó y aprovechó al máximo.

Gracias a esta situación se comenzó a decir que las conductoras tenían un parentesco, ya que sino no entendían porque le daba la oportunidad a una persona que había entrado para hacer prácticas y ahora ya estaba frente a las cámaras realizando el programa junto a la jefa de Venga La Alegría.

La realidad detrás del mito

La misma ojiazul fue la encargada de terminar con estas suposiciones en el 2019 cuando acudió a una entrevista con Mara Patricia Castañeda, ya que se encargó de contar la historia detrás de como llegó a postrarse frente a las cámaras de TV Azteca por primera vez, además de hablar sobre la relación que hay con Chapoy.

En la entrevista confirmó que conoció a Pati cuando estaba trabajando en la televisora del Ajusco y después de eso comenzó la carrera profesional que terminaría dándole la oportunidad de compartir set con Chapoy y otros grandes compañeros del medio del espectáculo.

“Yo estudiaba en la Libre de derecho cuando le dije a mi papá que me iba a dedicar a la tele (…) entonces me metió un verano como practicante de noticias en TV Azteca (…) De ahí me voy a los 25+ y empiezo con la producción de espectáculos”, comenzó su historia Inés.

Posteriormente tocó el tema de Chapoy, donde le explica a Mara y todos sus seguidores, que gracias a lo que estaba haciendo en producción fue que Pati la vio y la invitó a hacer parte de VLA, pero en un inicio la ojiazul le dijo que no quería salir a tele, lo que no sentó tan bien a Chapoy y le comentó: “El tren pasa una vez y tienes que aprovechar la oportunidad”.

Con esto queda claro que Pati e Inés no tienen nada de parentesco y simplemente aprovechó una oportunidad cuando se la dio una persona que parece tener un gran ojo para detectar talento para la televisión mexicana.