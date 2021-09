Pati CHAPOY acusa a querido conductor de 'VENTANEANDO' de negarse a hacer prueba COVID: "No soy su mamá"

El éxito de 'Ventaneando' a lo largo de muchos años se debe, principalmente, a la gestión de la información y conductores que ha logrado Pati Chapoy al frente de su emisión estelar. Con un cuerpo de conductores que ha ido cambiando año con año. ha encontrado en dos compañeros a sus fieles manos derechas para toda ocasión.

Pedrito Sola y Daniel Bisogno, han estado siempre con ella. Y, es precisamente éste último, de quien Pati Chapoy habló la tarde de viernes 17 de septiembre al inicio de su programa, con el fin de explicar su ausencia y las razones que le llevan a ella a pedirle que cuide su salud.

La emisión de 'Ventaneando' de este viernes 17 de septiembre contó, de forma peculiar, con un elenco solamente conformado por conductoras. Pati Chapoy, Mónica Castañeda, Linet Puente y Rosario Murrieta.

Esto, destacado por la misma conductora, se debió en buena medida a que Daniel Bisogno, conductor estelar del programa se ausentó del mismo debido a que padecía un malestar estomacal severo.

Ante tal situación, Pati relató que en esta semana de fiestas patrias se pidió colocar una mesa de dulces en el set, misma que había sido visitada en mayoría de ocasiones por Daniel, quien es adicto a comer dulces y esto habría hecho efecto en su organismo.

De igual manera, ella y Mónica Castañeda recordaron que en la cena del 15 de septiembre, Bisogno no perdonó un huarache que le habían llevado al foro se lo comió a altas horas de la noche, algo que definitivamente debió caer como bomba en el estómago del conductor de 48 años de edad.

Para rematar el relato, Pati Chapoy confesó que, al platicar con Daniel Bisogno sobre su estado de salud, le sugirió que fuera a atenderse al hospital por su malestar estomacal. Sumado a esto y aún más importante, le pidió se hiciera un PCR como prueba COVID, para descartar que el malestar estomacal sea una manifestación del virus en su cuerpo.

Ante tal petición de una de las personas que más ha querido, confiado y apoyado a Daniel Bisogno, éste se negó rotundamente a hacerse la prueba, ya que no la considera necesaria para descartar que esté infectado de coronavirus.

Para rematar, y ante la sorpresa del resto de las conductoras de 'Ventaneando'. Mónica Castañeda sugirió que fuese por él a su casa y lo llevara de la oreja directo a la prueba. Ante esto, Pati fue clara y contundente en su respuesta.

"¡Pues no soy su mamá! no soy su mamá, con la pena pero no soy su mamá. Eso ya no es asunto mío", precisó Pati Chapoy.