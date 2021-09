Inés Gómez Mont rompe el silencio; "me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante"

Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales luego de dos semanas ausente tras ser acusada de presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, la conductora señaló que las acusaciones en su contra son falsas y que ha sido colocada al “nivel de un narcotraficante”.

La exconductora de “Ventaneando” ha sido blanco de la polémica desde que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra ella y su esposo, acusados por presuntamente estar implicados en el desvío de casi 3 mil millones de pesos que Gómez Mont niega haber recibido.

Te puede interesar: Susana Zabaleta critica a Inés Gómez Mont por comprar mansión de Cher: “Hay que llegar todas ahí”

“Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, dijo la presentadora de televisión quien aseguró que hasta el momento no ha tenido acceso a su expediente.

En el comunicado publicado en sus redes sociales, Inés Gómez Mont recalca en que es conductora de televisión y mamá de tiempo completo; además, dice temer por represalias en su contra pues ha sido “advertida de más casos fabricados” en su contra.

"Ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso", dijo.

Te puede interesar: Inés Gómez-Mont y Pati Chapoy: ¿qué relación tienen además de lo laboral?: VIDEO

La conductora de 38 años aprovechó para agradecer las muestras de apoyo en su contra y pidió a sus seguidores su voto de confianza: "Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio".

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. Foto: Instagram @inesgomezmont

Implicados en caso de Gómez Mont

El comunicado de la conductora coincide con las órdenes de aprehensión que libró el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, pero contra otras 10 personas implicadas en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

Entre los implicados se ha señalado al excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán; Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales del mismo organismo, y Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración.