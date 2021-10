Inés Gómez Mont ya se divorció de Víctor Álvarez Puga, afirma Mhoni Vidente

Desde hace unas semanas, Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga se encuentran prófugos de la justicia luego de que las autoridades mexicanas los buscaran por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones recursos ilícitos y delincuencia organizada, sin embargo, todo parece indicar que el cuento de hadas en el que vivía la conductora comienza a derrumbarse por completo pues, de acuerdo con declaraciones de Mhoni Vidente, la también influencer ya se habría divorciado, por lo que ahora enfrentaría el proceso legal sola, a continuación te decimos todo lo que dijo la reconocida pitonisa sobre el caso de Inés Gómez Mont.

Fue durante una entrevista para El Heraldo de México, donde Mhoni Vidente fue cuestionada por sus seguidores sobre la complicada situación que atraviesa Inés Gómez Mont, la vidente no dudó en dar su opinión y predicciones del tema, comenzó asegurando que la ex colaboradora de Ventaneando ya se divorció de su esposo, el abogado, Víctor Álvarez Puga pues menciona que en su primer mensaje compartido en redes sociales todavía habla de un “nosotros”, mientras que en su segundo comunicado ya únicamente habla por sí misma.

“Inés Gómez Mont hace una declaración en la que dice que ella se puede defender, pero lo mejor de cuando uno es inocente es que ella se defiende sola, no defiende al marido, ella está hablando personalmente, se defiende sola, no habla del marido ni del cuñado, para mí que ya se separaron, Inés Gómez Mont y el marido ya no están juntos”, señaló Mhoni Vidente.

Asimismo, Mhoni Vidente señaló que lo mejor que podría hacer Inés Gómez Mont ante su complicada situación es regresar a México y pedir ayuda a su familia, no obstante, adelantó que es casi un hecho que su ex esposo, Javier Díaz, le quite a sus cuatro hijos mayores en las próximas semanas, por lo que dejó ver que la situación para la también empresaria todavía puede empeorar más.

Víctima de una fuerte brujería

Tras leer las cartas del tarot, Mhoni Vidente señaló que toda la situación que enfrenta Inés Gómez Mont es obra de una brujería, pues considera que tantas cosas malas no pueden ser obra de la casualidad, pues recordó que, además de ser buscada por la justicia, desde hace tiempo la conductora lidia con severos problemas de salud.

“Yo sé que todo lo que le está pasando a Inés es una brujería muy fuerte que le hicieron, es algo en lo que también ella estuvo involucrada, pero algo le hizo perder la sensatez de decir “si mi marido está involucrado, pues yo no me involucro”, pero Inés Gómez Mont firma completamente el acta constitutiva de los negocios, por eso está implicada”, expresó Mhoni Vidente durante la entrevista.

¿Inés Gómez Mont pisará la cárcel?

Mhoni Vidente aseguró que sí ve presa a Inés Gómez Mont y reiteró que pisará la cárcel gracias a la brujería tan fuerte que le hicieron. “Primero lo del cáncer, después lo del tumor del cerebro, el pleito legal y ahora esta situación en la que la quieren meter presa, no era lógico, pero yo sí la veo presa, a Inés Gómez Mont la veo presa, lamentablemente", finalizó Mhoni Vidente.

¿Qué dice Inés Gómez Mont?

En su último comunicado difundido a través de sus redes sociales, Inés Gómez Mont aseguró que ya se encuentra preparando su defensa para enfrentar a la justicia mexicana, además, se declaró inocente y aseguró que no recibió dinero por los contratos por los que es señalada. “Jamás he tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, sentenció.