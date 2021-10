Lidia Ávila revela detalles sobre la serie de OV7; ¿ya se reconciliaron?

OV7, como se conoce a la famosa agrupación musical que inició en la industria bajo el nombre de "La Onda Vaselina", se ha visto involucrada en una serie de polémicas durante los últimos años debido a diferentes cuestiones; entre las que se encuentran los presuntos fraudes de Bobo Producciones, la compañía encabezada por Ari Boroboy y hasta actos de homofobia en contra de M'balia.

Cabe recordar que en este último tema estuvo implicada directamente Lidia Ávila. Hace algunos meses, en una entrevista con la revista TV y Novelas, la cantante decidió abrir su corazón y narrar lo sucedido. Todo empezó después de que a M'Balia le llegara el rumor de que Lidia hablaba mal de ella a sus espaldas. Ante dicha situación, "la mulata" decidió dejar de contestarle el teléfono y alejarse de ella.

La agrupación ha permanecido distanciada desde que inició la pandemia por Covid-19. Foto: Instagram @oficialov7

¿Ya solucionaron sus problemas?

Con el objetivo de solucionar sus diferencias, Lidia decidió enviarle algunos mensajes disculpándose y, aunque M'balia los recibió, no le respondió. Esto generó un impacto grave en Lidia, quien aseguró que OV7 era su familia. Sin embargo, en una entrevista para TV Azteca, la integrante del grupo musical aclaró que sus compañeros han decidido solucionar sus conflictos en privado, sin involucrar a los medios de comunicación.

Respecto al futuro de OV7, el año pasado se dio a conocer que se produciría una serie de televisión en la que Mariana Ochoa, Érika Zaba, Ari Boroboy, Óscar Schwebel, Lidia Ávila, M'balia y Kalimba Marichal narrarán su experiencia como cantantes y miembros de una agrupación con tanto éxito. De acuerdo con las declaraciones de Lidia, el guion ya se terminó de escribir, por lo que ahora se encuentran buscando a las celebridades que los representarán en pantalla.

Los cantantes planean regresar al Auditorio Nacional. Foto: Instagram @oficialov7

Lidia Ávila se enfoca en su carrera como solista

Tras las discusiones, Lidia Ávila decidió enfocarse en su trayectoria como solista "por el puro gusto de cantar" y no dejar de lado a sus fans, quienes la han apoyado durante los últimos años. Por ello, ha decidido lanzar una serie de títulos en versión acústica y, aunque no descarta grabar temas inéditos, la cantante aseguró que solo interpretará sencillos aislados, pues no está en sus planes lanzar una producción discográfica hasta que todo se solucione con OV7.