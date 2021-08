Kalimba acusa TRAICIÓN de OV7; rompieron su regla de ORO, asegura

Ante los constantes conflictos y polémicas que envuelven a la famosa agrupación de pop OV7, uno de sus más famosos integrantes, el cantante Kalimba fue cuestionado por los problemas que existen entre sus compañeros luego de que diversos integrantes confirmaron que existen distanciamientos y diferencias entre ellos.

Así, en entrevista con el programa de TV Azteca, Venga la Alegría, el cantante confesó que algunos de sus compañeros no respetaron una regla primordial en la agrupación, revelando cuál fue esta importante regla de oro.

En ese sentido Kalimba señaló que, sus compañeros no respetaron al grupo al ventilar los conflictos que atraviesan sus integrantes,

“Respetar al grupo es no sacar a la luz o no lavar los trapos sucios fuera (...) en este caso creo que algunos han roto esa regla y eso es lo que ha estado causando esa controversia”, señaló el intérprete de “Tocando fondo”.

¿Kalimba guarda rencor a Lidia Ávila por comentarios contra M’Balia?

Sobre las declaraciones de Lidia Ávila en las que manifestó tener diferencias con algunos compañeros y desmintió estar en contra de M’Balia por su relación con una persona transgénero, Kalimba comentó:

Que si existen estas diferencias no son con él, por lo que tendría que ser Lidia la que hable a título personal con la persona con quien tenga dicho conflicto.

“Es la primera vez que nosotros hemos tomado la decisión de hablar de lo privado en público, ¿ustedes de verdad creen que en 32 años no han existido fricciones?... han existido miles”, confesó el artista.

Dispuesto a que la gira se realice

Sobre los rumores que apuntan a que sus diferencias son tan irreconciliables que la gira que tienen pendiente sería cancelada, el artista destacó que los siete integrantes de OV7 han estado en la entera disposición de “resolver esta situación para que esta gira se haga”.

Finalmente, Kalimba dejó entrever que no tiene tanta comunicación con su hermana, pues al cuestionarlo sobre el debut de M’Balia como DJ, el intérprete confesó: “Me estoy enterando por ti, me da mucho gusto por la mulata, la verdad es que me sorprendió mucho”.

Con información de Agencia México

SSB