Eduin Caz: El vocalista de Grupo Firme revela cuál es su cerveza favorita

En una ronda de preguntas, el cantante mexicano Eduin Caz dio a conocer a sus fans de Instagram cuál es la cerveza que más disfruta tomar, el artista manifestó que aunque es una decisión muy difícil tiene unas favoritas.

Con el objetivo de dar a conocer un poco más sobre su vida personal el artista dejó una caja en sus historias de Instagram, esto hace que sus fans puedan escribir cualquier tipo de preguntas que deseen saber sobre el vocalista de Grupo Firme.

Aunque solo contestó un par de ellas, la que más llamó la atención fue sobre su cerveza favorita, Cazares dijo que a pesar de que tenía un contrato con una famosa empresa, disfrutaba tomar otras marcas.

“Yo tenía un contrato con Ultra por eso tomaba Michelob, y me sigue gustando, se acabó el contrato y sigo tomando Michelob, pero también me gustan mucho las caguamas Miller, me gusta lo que es Corona, Tecate, de todo”, respondió indeciso y junto al video escribió “que tristeza no poder elegir”.

Cabe destacar que hace unas semanas el joven de 27 años manifestó que estaba dispuesto a dejar de tomar, pero recientemente subió videos de una fiesta en un yate en Miami, Florida en donde se le puede ver disfrutando de algunas bebidas.

No es secreto para sus fans que le gusta tomar con sus amigos y familiares, y aunque busca cuidarse porque se encuentra en un régimen alimenticio y de ejercicio se permite unas cervezas de vez en cuando.

Grupo Firme

Eduin Caz es el líder de Grupo Firme, banda musical originaria de Tijuana, Baja California que se ha convertido en una de las más famosas a nivel mundial, artistas como J Balvin y Maluma han expresado que les gusta la música de los gruperos.

Tienen programado un tema que saldrá en los próximos días en donde harán dueto con el intérprete de “Sobrio”, que según en palabras del propio Eduin Caz será todo un éxito.

