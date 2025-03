Bárbara de Regil cuenta traumática PELEA entre sus perros, detalla momentos de angustia: "la querían matar"

Bárbara de Regil vivió momentos de angustia este fin de semana cuando sus tres mascotas tuvieron una fuerte pelea que casi le cuesta la vida a una de ellas, algo que obligó a la actriz a alejarse momentáneamente de sus redes sociales, donde usualmente se mantiene muy activa. Sin embargo, hace unas horas reapareció para dejarle un mensaje a sus seguidores, en el que les contó que este conflicto fue la que la llevó a mantenerse alejada para tranquilizarse y ponerse en acción por el bienestar de sus lomitos.

Fue por medio de Instagram donde la actriz compartió un largo mensaje en el que explicó que se trató de una situación "traumática" de la que todavía se está recuperando, pues si bien el ataque de dos de sus perras a una tercera mascota sólo duró un par de minutos, para ella resultó algo "eterno". Por lo tanto, les pidió a sus seguidores que le den su tiempo y espacio para contar a detalle qué fue lo que ocurrió, ya que hasta ahora sigue llorando de ver a su mascota sufriendo.

Según lo que contó Bárbara de Regil, la víctima de este ataque fue su perrita Kai, quien además es muy cercana a su hija Mar de Regil; aunque no ahondó en los detalles de cómo fue que los animales terminaron agrediéndose entre ellos, agregó que se trató de algo de un aparente instinto animal. Hasta ahora, la influencer de 20 años no ha hablado sobre sus mascotas, en especial la que fue agredida y a quien constantemente presume en redes sociales.

"Ayer viví algo traumático... 2 de mis perras atacaron a Kai, y fueron 2 minutos ETERNOS intentando separarlas para salvar a mi Kai. Por qué claramente la querían matar son animales y pues así es (supongo)", dijo Bárbara de Regil en su mensaje.

Perros de Bárbara de Regil e pelean frente a ella y la actriz revela el terror que sintió

Por medio de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Bárbara de Regil compartió lo duro que fue ver cómo dos de sus perras atacaron a Kai, otra de sus mascotas; según mencionó, todo ocurrió el viernes y que fue tan fuerte que se pasó todo el día llorando y cuando cayó la noche, le fue imposible dormir ante la impresión, miedo y angustia que sintió. Asimismo, aclaró que se dirigió a sus fans contando esta anécdota de terror para dejar en claro que no todo en la vida es diversión y felicidad.

"Estuve muy sensible ayer lloré todo el día me costó dormir... Estos sentimientos son parte de la vida y se los comparto porque quiero recordarles que NO todo es felicidad".

En el mismo posteo de Instagram, la actriz también mencionó que por ahora no se siente lista para hablar o dar detalles de cómo ocurrió la brutal pelea entre sus mascotas; sin embargo, también mencionó que cuando esté más "tranquila", se acercará a dar detalles de la historia. "Hoy me siento mejor y más tranquila les cuento qué pasó, hoy me siento mejor y voy a pasar el día con calma. Gracias por estar aquí", concluyó con su mensaje.

Así reveló lo duro que ha sido su fin de semana. (Foto: IG @barbaraderegil)

Luego de contar esta lamentable experiencia entre sus mascotas, la actriz de "Rosario Tijeras" reapareció en su canal de difusión de Instagram en el que reiteró que se pasó el día entero llorando; sin embargo, el domingo se tomó un descanso junto a su pareja para ir a ver autos clásicos. Pero su preocupación por Kai sigue muy vigente.