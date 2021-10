Lalo Mora asegura que tocó el pecho de su fan por culpa de ella

Acostumbrado a estar de polémica en polémica, recientemente el cantante Lalo Mora rompió el silencio y decidió hablar en torno a los señalamientos en su contra, luego de que fuera se difundiera un video en el que se le ve tocándole el seno a una mujer sin su consentimiento.

Si bien las imágenes del acto son claras y reveladoras, pues muestran cómo el intérprete luego de que una fan solicita tomarse la foto con él, el artista introduce una mano en la blusa de la mujer para tocarle un pecho, acción a la que el famoso ha asegurado no fueron como se creen, ni se han mostrado.

En este sentido, el cantante dijo que tocó el pecho de la mujer debido a que se iba a caer, “la muchacha se asustó”, dijo a un reportero de un programa estadounidense.

Ante esta respuesta el periodista que lo entrevistaba le cuestionó: “¿se iba a caer y se agarró?, a lo que Mora respondió: “no, no me agarré, sencillamente, me aventó ella, se asustó, y como que me aventó la mano, eso es todo”.

El cantante generó más polémica con su respuesta. FOTO: ESPECIAL

Lalo Mora se dice arrepentido

A pesar de que su respuesta no fue convincente del todo para el periodista y cientos de internautas, Lalo se dijo arrepentido, sin embargo, también fue cuestionado sobre los besos que ha dado a otras fans sin su consentimiento a lo que comentó:

“No me preguntes cosas porque… no le he pedido, pero quiero pedirle… sí, ¡cómo no!, a mí me da mucha pena eso y ¡qué caray!, no sé cómo explicarlo, pero a Dios y a ella son a los que debo de pedir una disculpa. He llorado sinceramente, por tonto”.

Por último, el cantante de 74 años negó haber sido él quien subiera una foto para apoyar una campaña de la lucha contra el cáncer de mama en redes sociales.

“No, no, no… habla con él, si no puedo ni hablar, ¿Cómo crees que voy a andar con esas cosas?... no, no”, subrayó.

Con información de Agencia México

