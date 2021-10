Lalo Mora reaparece tras escándalo por acoso sexual y 'se disculpa'

La actitud del cantante Eduardo Mora con sus fans ha sido cuestionada, porque cuando se acercan a tomarse una foto con él, suele tocarlas sin su consentimiento o las besa.

En redes sociales se han compartido diversas ocasiones en las ha repetido su actitud e incluso se nota la incomodidad de las fans.

Al respecto, Lalo Mora declaró para el programa de televisión El Chismorreo, en canal 6: “Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado”.

El originario de Nuevo León no quiso hablar más al respecto del tema y argumentó que debía cumplir con asuntos de trabajo. "Quiero que con toda el alma me comprendas, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video", le comentó a un reportero de dicho medio

Otra de las declaraciones que realizó en agosto fue que le gustaban "las damas pero a morir. Siempre me han gustado (…) Nos gustan las damas y queremos darles un besito, ¿qué de malo tiene y qué de raro tiene?".

Mientras que Aurora Mora, hija del cantante, justificó la actitud del cantante y mencionó para Telediario: “La muchacha ahí le anda dando el teléfono, o sea, se vio medio molestilla ahí, pero para qué se arriman si ya lo conocen”.

Pedro Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’, acudió en días pasados a la Fiscalía General de la República (FGR) para demandar a Lalo Mora por el delito de abuso sexual, tras ser grabado cuando tocó a una mujer sin su consenciente.

“No es la primera vez que lo hace, ha habido muchas y lo que estamos tratando se hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre”, comentó a medio de comunicación.

Te podría interesar: Lalo Mora: No es la primera vez que tocaría a una fan y ESTE VIDEO lo demuestra