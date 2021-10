"¡Pinc** viejo cochino!": Laura León "La Tesorito" explota contra Lalo Mora por tocamientos a fans

La cantante Laura León también condenó la actitud de Lalo Mora con sus fans y lo calificó como un “viejo cochino”, ya que cuando se acercan sus fanáticas a tomarse una foto con el cantante, suele tocarlas sin su consentimiento o besarlas.

Laura, en un tono serio y molesta por los hechos que se han dado a conocer, declaró ante medios de comunicación: “hay que respetar a las mujeres y más a las muchachitas. Unas no se saben defender, viejo cochino”.

Además, fue cuestionada sobre si en alguna ocasión la han manoseado, por lo que dijo que si a ella la toca, responde. “Soy muy canija en ese aspecto” y aseguró que nunca ha vivido un episodio de acoso.

La cantante aseguró que su público la quiere y respeta, “no doy motivo para que me falten al respeto”.

Mientras que Maribel Guardía también cuestionó lo hecho por el músico, y declaró ante los medios de de comunicación hace unos días: "Señor, ¿qué le pasa? ¿No tiene madre, usted no tiene hijas, no tiene sobrinas? ¿No le da miedo que le pase lo mismo a las mujeres de su familia? Tenemos que educar a los hombres, es una falta de respeto enorme, una barbaridad".

Lalo Mora se disculpa

El cantante declaró el 11 de octubre para el programa de televisión El Chismorreo, en canal 6: “Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado”.

El originario de Nuevo León no quiso hablar más al respecto del tema y argumentó que debía cumplir con asuntos de trabajo. "Quiero que con toda el alma me comprendas, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video", le comentó a un reportero de dicho medio

Otra de las declaraciones que realizó en agosto fue que le gustaban "las damas pero a morir. Siempre me han gustado (…) Nos gustan las damas y queremos darles un besito, ¿qué de malo tiene y qué de raro tiene?".

Mientras que Aurora Mora, hija del cantante, justificó la actitud del cantante y mencionó para Telediario: “La muchacha ahí le anda dando el teléfono, o sea, se vio medio molestilla ahí, pero para qué se arriman si ya lo conocen”.

SEGUIR LEYENDO:

"El Mijis" demanda a Lalo Mora por abuso sexual, tras tocar a una fan sin consentimiento