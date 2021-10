Mhoni Vidente vive encuentro con Lucifer; la Virgen María volvió a salvar su vida

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente hizo impactantes revelaciones en su sección en vivo para El Heraldo de México, asegurando que el pasado miércoles 13 de octubre vivió un encuentro con Lucifer, mismo del que fue salvada por la Virgen María.

La pitonisa, que nació el 21 de marzo de 1997 en Cuba, se ha convertido en una de las astrólogas más famosas y reconocidas en nuestro país, quien constantemente sorprende con sus atinadas predicciones sobre diversos temas, como clima, famosos, política y más.

Mhoni Vidente vive encuentro con Lucifer

Este miércoles, la astróloga dio a conocer en su sección "Mhoni Vidente predice tu futuro", transmitida por Youtube en el canal de El Heraldo de México, que fue visitada por Lucifer el pasado 13 de octubre, a las 03:00 horas, mientras dormía en su departamento.

La pitonisa nació el 21 de marzo de 1997 en Cuba. Foto: Especial

Mhoni afirma que cree en Dios, y la Virgen, por lo que también cree en Luzbel, y relató para sus seguidores lo que sucedió: "Oigo mi nombre, lo dicen tres veces y despierto, abro lo ojos, estaba sola. Me levantó y empiezo a oír como que alguien está murmurando y que el departamento estaba oscuro".

La pitonisa asegura que todo se puso oscuro, y volvió a escuchar su nombre tres veces, cuando vio dos ojos muy fuertes que se le quedaban viendo, "era Lucifer que me enfrentaba y me decía 'vengo por ti', en el temor de ser un ser humano terrenal pensé que me iba a morir", afirma la astróloga.

Explicó que sabe que Luzbel puede quitarle el espíritu y condenarla a los infiernos, pero decidió enfrentarlo y preguntar el por qué de su aparición. "Reto a Lucifer, 'por qué vienes por mí', porque te has encomendado a que el ser humano crea en Dios y la Virgen y que lean el Salmo 91, y eso me llena de coraje y de odio".

"Yo le dije, 'pero que vas a ganar con llevarme a mí', detener esa labor que te está consumiendo", pero en ese momento se le volvió a aparecer la la Virgen María. Afirma que vio una mujer blanca de pelo negro, quien la tomó del brazo y le dijo que "le miedo es la falta de fe".

En ese momento, fue salvada por la Virgen, quien la devolvió a su cama. Algo similar a lo que la pitonisa vivió hace unos años, cuando iniciaron sus poderes de videncia.

¿Qué le pasó a Mhoni Vidente un 13 de mayo?

El 13 de mayo del año 1989, Mhoni corría en dirección a un árbol, donde su ropa se encontraba colgada, cuando un rayo la impactó, y le hizo perder la consciencia. En ese momento tuvo una visión con la Virgen de Fátima, en la que le vaticinó que su vida cambiaría para bien.

Luego de ser afectada por el rayo, la astróloga se debatía entre la vida y la muerte, cuando tuvo un sueño en donde se encontraba en el purgatorio, donde vio a muchas personas y a varios demonios, ella se encontraba observando todo desde un río angosto, cuando una mujer vestida de blanco que se encontraba levitando, se aproximaba a ella lentamente, la tomó del brazo y le dijo que la acompañara.

Cuando Mhoni caminaba con la misteriosa mujer, ella despertó y vio a su abuela cuidando de ella mientras se encontraba postrada en la cama del hospital. Después de ese primer encuentro, la cubana realizaría su primera predicción al vaticinar la muerte de su abuela, y a esta le seguirán muchas más.

