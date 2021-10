Rafael Amaya está de regreso y NO como "El Seños de los Cielos": las imágenes de su nueva serie

Rafael Amaya estuvo alejado de la televisión por un tiempo considerable, pero ya está listo para retomar su carrera como actor y será en una serie que promete muy buenos resultados. Se trata de Malverde, en donde dará vida a Teo Valenzuela, un bandolero que se encarga de trasladar amapola y mariguana.

Como es costumbre, el actor nacido en Hermosillo realizará muchas escenas de acción y, en una entrevista, aseguró que está muy motivado y emocionado por este nuevo reto que tiene en su carrera en la pantalla chica. .

Tras el retiro temporal, en el que tuvo que hacer frente a sus adicciones, Amaya aseguró estar de vuelta y ser muy afortunado por esta nueva oportunidad que tiene en puerta. “Me siento muy afortunado, muy bendecido de estar en este proyecto porque significa mucho para mí y para mi carrera”, aseguró.

"Estoy muy agradecido": Rafael Amaya

En las escenas que presentaron durante la entrevista se puede ver a Rafael Amaya en su personaje de Teo. Ahí monta a caballo, es perseguido por rivales y presume su talento para el uso de armas de fuego, algo que no le era muy ajeno en el Señor de los Cielos.

“Estoy muy agradecido de estar trabajando, manteniéndome ocupado y aprovechando cada segundo de mi vida, viviéndolo al cien por ciento. Ahora todo es a flor de piel”, dijo durante la conversación. Además, el sonorense explicó que hace ejercicio de manera constante, que se cuida y que valora la nueva oportunidad que tiene.

Sobre el tema del amor, Amaya dijo que no se cierra a nuevas aventuras y que no tiene un tipo de mujer específico, pero que lo importante es el interior de la persona. “Lo que importa es el interior de una persona, no quiero una chica fitnes”, aseguró.

