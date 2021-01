Baby Yoda no sólo aparece en las roscas; canciones inspiradas en Grogu

La llegada de "The Mandalorian" a la franquicia de Star Wars permitió la adición de nuevos personajes y el regreso de varios más que se conocieron en las tres trilogías o en el universo expandido creado por George Lucas.

Sin embargo, quien se llevó las palmas, los memes y gran parte de la conversación en torno a la serie creada por Jon Favreau y Dave Filoni fue Grogu, también conocido como “Baby Yoda” o “The Child”

Algunos de los fans de la producción de dos temporadas llevaron su gusto por el personaje más allá de lo ordinario y crearon alguna pieza musical inspirada en éste.

En la mayoría de estas canciones se hace referencia a la ternura del personaje, a las aventuras que tiene con Djinn Yarin, personaje interpretado por Pedro Pascal.

Baby Yoda Song - A Star Wars Rap | by ChewieCatt

Esta pieza inicia con los acordes con los que comienza el tema principal de "The Mandalorian"; sin embargo, poco después se convierte en un rap que narra lo que el protagonista de la serie siente por su compañero de 50 años de edad.

Baby Yoda (Floating In A Pod) - Parry Gripp

Una tonada sencilla, pocos instrumentos y un trabajo de arte hecho por Nathan Mazur son la combinación perfecta para un tema pegadizo que no dura más de un minuto, pero que ha sido reproducido más de un millón 750 mil veces.

Baby Grogu, Baby Baby Grogu

Jonathan Mann creó una melodía que puede ser universal, debido a que su coro cuenta únicamente con las palabras "Baby Grogu". Pese a que la letra cuenta algunos elementos de la vida del personaje, el estribillo es lo que más llama la atención.

Baby Yoda (Star Wars song)

Esta otra canción que habla sobre el personaje menciona la existencia de Grogu como un misterio y además hace mención de su edad, características y su relación con Djinn Yarin.



Green Child O`mine

Este cover a la canción "Sweet Child O' Mine" de la banda Guns And Roses narra casi toda la primera temporada de la serie y además cuenta con una melodía conocida por gran parte de los fans del rock. La mejor parte es el coro, la cual cuenta con la frase "This is the way", la cual es icónica en la producción.