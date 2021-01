"Habíamos hablado de hacer algo": José Luis Roma revela que tenía planes de hacer música con Armando Manzanero: VIDEO

Esta mañana durante el matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, el aclamado cantautor José Luis Roma reveló que entre sus planes estaba hacer música con Armando Manzanero; sin embargo, desafortunadamente ya no pudo cumplirlo debido a que el compositor falleció el pasado 28 de diciembre.

En entrevista exclusiva, el integrante de Río Roma recordó este 15 de enero, el Día del Compositor, parte de sus inicios en la música y reconoció a los artistas que formaron parte de su inspiración, entre ellos se encuentran los fallecidos: Joan Sebastian, Juan Gabriel y Armando Manzanero.

El cantautor confesó que incluso "ya había hablado de hacer algo" con Manzanero, pero su repentina muerte evitó que lo lograran. Pese a eso, explicó que el artista dejó al país como encargo "continuar con el romanticismo tan mexicano", pues su música se convirtió en un ícono de ese género.

El pasado lunes el dúo Río Roma cumplió 10 años en la escena musical. Sus composiciones, al igual que las de Manzanero, tocan temas de amor y algunas veces de desamor. José Luis admite que aunque las que más le gusta hacer son las de amor, las de desamor, por alguna razón, llaman más la atención de su audiencia.

"Algo tiene el desamor. Como que hay más maneras de mandar a volar a alguien, que de decirle 'te quiero'. En lo particular me ha ido muy bien en las canciones de amor, es algo que siento que el cielo me regaló y por eso he tenido letras como 'Mi persona favorita' (...) siento que es mas difícil hacer canciones de amor; sin embargo, las de desamor quizá duren más tiempo, y las puedan cantar y dedicar", dijo.