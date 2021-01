Lyn May asegura que Juan Gabriel se ponía sus vestidos cuando era JOVEN

El pasado 07 de enero, Juan Gabriel hubiera cumplido 70 años de edad, y con gran cariño, lo recordaron amigos del compositor y diversos medios de comunicación, entre ellos el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que “El Divo de Juárez” en su juventud se vestía con los vestidos de Lyn May.

El periodista de Imagen Televisión reveló esta información durante su programa de YouTube junto a Jessica Gil Porras y es que durante la emisión, ambos platicaron de algunas anécdotas vividas con el cantautor fallecido.

Entre las muchas anécdotas, Gustavo Adolfo Infante reveló que recientemente viajó a Acapulco a entrevistar a Lyn May quien fue muy cercana a Juan Gabriel, y cuenta el periodista que la vedette le contó cosas que nadie sabe sobre “El Divo de Juárez”.

¿Qué le contó Lyn May?

De acuerdo al periodista, Lyn May le aseguró que Juan Gabriel jamás le pidió matrimonio a alguna mujer y por otra parte, la mujer le relató que le llegó a prestar sus vestidos cuando el compositor aún no tenía la fama que lo caracterizó.

“Juan Gabriel era como mi secretario y le gustaban mucho mis vestidos y se los ponía. Claro que estaba muy delgadito en aquel entonces. Había un vestido amarillo que me quedaba muy pegadito al cuerpo. Y Juan Gabriel me decía: ‘Amiga, ¿me lo puedo poner?’”, le contó Lyn May a Gustavo Adolfo Infante.

Mira las declaraciones a partir del minuto 5:34

No es la primera vez que habla de Juan Gabriel

Cabe recordar que no es la primera vez que Lyn May hace este tipo de declaraciones pues en mayo del 2020, la vedette sorprendió al contar que el ya fallecido compositor se excitaba con ella y le hacía cariños en sus piernas cuando dormían juntos.

Y es que en entrevista para Suelta la Sopa, Lyn May aseguró que sí durmió muchas veces con Juan Gabriel y que incluso él le hacía grandes caricias en las piernas: “Yo he dormido meses con Juan Gabriel. Pues él me acariciaba las piernas, pero decía que conmigo el pajarito sí se alborotaba, pero a la hora de la verdad, volaba el pajarito”.