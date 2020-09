Eduardo Verástegui recuerda POLÉMICO viaje en avión presidencial y ¿culpa a La Gaviota?

View this post on Instagram

u201cTen paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismou201d (Santa Teresa de Calcuta). Porque u201cla paciencia todo lo alcanzau201d, decu00eda otra gran santa. Construir lo que queremos ser, crecer, requiere proyectar, esforzarnos, moldear. Saber esperar. Y los resultados seru00e1n su00f3lidos y duaderos. Nuestro espu00edritu anhela lo que perdura, no lo que se esfuma. . #esperar #frase #quote #paciencia #trabajar #cuidarnos #tiempo #valelapena #juntossmosmasfuertes @movivamexico