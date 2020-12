"Dice que todos están sanos": Alan Estrada EXHIBE a su papá por ORGANIZAR reunión pese a pandemia

El famoso youtuber, Alan Estrada se convirtió en tendencia en redes sociales después de lanzar un contundente mensaje contra su papá, quien se encuentra organizado la cena de Navidad, pese a la emergencia sanitaria decretada por la pandemia por Covid-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, el famoso que dio vida a "Jalapeño" en la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? detalló que su padre está organizando la reunión familiar en donde presuntamente acudirán 80 personas.

"No suelo compartir cosas personales pero es frustrante. Mi papá es de los que se queja del gobierno pero está ultimando los detalles de la cena navideña a la cual irán unos 80 familiares", escribió en un primer mensaje.

Él no irá...

En un segundo mensaje, el también actor señaló que ha intentando convencer a su padre de no realizar la reunión ya que representa un riesgo de contagio por el nuevo coronavirus.

Además, Alan Estrada señaló que su padre argumentó "que son compromisos" y que todos los asistentes "están sanos"; sin embargo, el famoso le habría informado que no acudirá a la reunión.

"He intentando hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que están sanos. Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al Covid no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza", escribió.