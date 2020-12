"Me pongo oxígeno todos los fines de semana": Jorge Falcón sufre FUERTES SECUELAS por Covid-19

El actor y comediante, Jorge Falcón rompió el silencio y habló sobre las secuelas que presenta tras resultar positivo por el nuevo coronavirus Covid-19, enfermedad que logró superar.

Durante una entrevista, la estrella del programa "La casa de la risa" señaló que, pese a dar negativo por el mortal virus, su salud ya no es la misma debido a las secuelas que tiene presuntamente ocasionadas por Covid-19.

El comediante fue sincero y confesó que todos los fines de semana requiere de un tanque de oxígeno para recuperarse de las complicaciones; además, todos los días se toma la presión y la temperatura.

"Antes cada fin de semana me ponía medio borrachito, ahora me pongo oxígeno todos los fines de semana. Ahora todos los días me tomo la presión, el oxígeno, la temperatura", confesó.

Además, Jorge Falcón señaló que las secuelas que presenta posiblemente se deben a su edad ya que, en ciertas ocasiones, tiene dolor de pulmón o falta de respiración.

Finalmente, el comediante aseguró que la pandemia por Covid-19 no lo detiene a seguir trabajando por lo que próximamente ofrecerá un show junto a su compañera "Chabelita".