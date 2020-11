Exatlón México: Los SPOILERS se van de vacaciones; no sabremos que pasará por unas semanas

Durante las últimas semanas se han dado a conocer los pormenores de lo que sucederá en Exatlón México a través de las redes sociales en donde una página que se hace llamar “Keyla la reina de los spoilers” nos ha revelado los nombres de los atletas eliminados, así como de quiénes serán los próximos refuerzos.

Sin embargo, esto ya no será así, o por lo menos durante una semana pues la fuente no estará presente por algunos días así que “estaremos a ciegas” de lo que pueda acontecer en la competencia de la cuarta temporada de Exatlón México.

Anuncian que no habrá más spoilers

Fue por medio de un comunicado publicado en diversos perfiles entre ellos el de el usuario de instagram @spoilers._exatlón_ que dieron a conocer que “Keyla” estará fuera a partir del 23 de noviembre y hasta el próximo 29 de noviembre.

Pese a que no habrá información anticipada, este perfil aseguró que se seguirán publicando los resultados conforme vayan pasando en televisión, esto para no estar inactivos durante los días en los que “Keyla, la reina de los spoilers” no esté presente para revelar la información de primera mano.

Los últimos spoilers

De acuerdo a lo último que reveló Keyla en su página de facebook fue un video en el que presenta los adelantos de lo que sucederá esta semana, en él, revela que la eliminación del próximo domingo se pinta de color rojo y es una mujer la que debe abandonar la competencia.

De acuerdo con el material que ya circula en redes sociales es Mariana Ugalde la que se despide de Exatlón México y será Carmelita Correa quien la elimine de la competencia.

Por otra parte, también ya se dio a conocer que Mariano Razo probablemente sea el próximo refuerzo de Titanes luego de la eliminación de Adrian Medrano.