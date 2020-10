Una familia de Diez llega a su fin con la boda del siglo: VIDEO

View this post on Instagram

u00a1Familia! Estamos por presenciar un hecho histu00f3rico: Nuestra pequeu00f1a Martina se nos casa. ud83eudd73 u00bfCu00f3mo le iru00e1 a Plu00e1cido con el nuevo gorru00f3n? ud83dude02 La boda del siglo Este domingo a las 7:30pm Por @canalestrellas #UnaFamiliaDeDiez