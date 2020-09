¿Fernando Colunga reemplazará a Diego Boneta en 2a temporada de "Luis Miguel, la serie"?

View this post on Instagram

Siempre he relacionado recuerdos con aromas y por eso estoy muy emocionado de formar parte de esta nueva campau00f1a de @montblanc #MontblancLegendSpecialEdition ud83cudf0a Es un honor ser la imagen de este gran proyecto y reconocer leyendas. Les recuerdo que la pueden comprar ya en el e-commerce de @liverpool_mexico