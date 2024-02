Roberto Palazuelos es denunciado por despojo y robo de un terreno en Tulum

El día de hoy, la señora Lizbeth Romano denunció al actor Roberto Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos en su agravio por un terreno en Tulum que se apropió el señor Palazuelos ilegalmente y que ha explotado como hotel y restaurante.



Según la denuncia con la que se cuenta, el actor Roberto Palazuelos engañó tanto a la señora Romano como a un Juez de la Ciudad de México, haciendo pasar a su empresa Unión Zamática SA de CV como titular agraria del terreno.

Se han difundido videos de Palazuelos hostigando y violentando a la parte acusatoria

Sin embargo, el Registro Agrario Nacional ya determinó que eso es falso, que no es verdad que dicha empresa sea titular del terreno. La Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo informó que “después de una revisión y búsqueda en los sistemas registrales, no se encontró registro de Roberto Palazuelos Badeoux con alguna calidad vigente en el núcleo agrario N.C.P.E. José María Pino Suárez, municipios de Tulum, Estado de Quintana Roo.

Asimismo no se encontró registro de inscripción de algún trámite que haya realizado como posesionario y/o cesionario respecto de la parcela 1746 del mencionado ejido”. Asimismo, señala que: “después de una revisión en los archivos y sistemas registrales, no se encontró registro de inscripción de algún acta de asamblea de ejidatarios, en las que el núcleo agrario haya aprobado la asignación de la parcela número 1746 a favor de Roberto Palazuelos Badeoux y/o las empresas morales Yum-Kax, S.A. de C. V. y Unión Zamática, S.A. de CV.”.



Circula en redes sociales un video donde se muestra a Roberto Palazuelos el día 26 de marzo de 2021, junto con personal de la Policía Municipal de Tulum, amedrentando, hostigando y violentando a la señora Lizbeth Romano Sánchez y al personal que le ayudaba en el hotel para despojarlos del mismo. Esto, porque se encontraba ejecutando una orden judicial obtenida ilegalmente para despojar a la señora Romano Sánchez del Inmueble. En el video, se puede ver como el precandidato Palazuelos Badeaux amenaza a la mujer diciéndole “¡quítate o te llevamos detenida!” a lo que ella le responde “tengo una suspensión” y remata diciéndole “ya está ejecutada mi reina”.

Esta es la tercera investigación que se inicia

La denunciante ha sido amenazada por el actor Roberto Palazuelos y por lo mismo ha solicitado medidas de protección ante la autoridad ante el temor de que atente contra su vida y la de su familia.



Esta es la tercera investigación que se inicia y se tiene información que existen otras ya integradas y próximas a que se pidan órdenes de aprehensión, existiendo una por hechos muy graves por lavado de dinero y delincuencia organizada que tienen que ver, entre otras cosas, por la apropiación indebida, así como la operación y explotación del hotel Ahau en Tulum, Quintana Roo.

