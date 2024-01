Así fue como Roberto Palazuelos presintió la muerte de su papá: "pasé navidad con él y me regaló un cuadro"

Fue este jueves 4 de enero cuando el actor, empresario y político Roberto Palazuelos confirmó la muerte de su padre, quien perdió la vida debido a que padeció de un cáncer muy agresivo.

El también llamado “Diamante Negro” ha hecho público el dolor que le invade tras haberle dado el último adiós a su padre, incluso en una reciente entrevista el actor y conductor compartió con los medios de comunicación que él presintió la muerte de su admirado padre.

El conductor dio el último adiós a su padre.

Foto: IG @robertopalazuelosbadeaux

¿Roberto Palazuelos presintió la muerte de su padre?

Mientras que se llevaban a cabo los servicios funerarios del padre de Roberto Palazuelos, éste salió a hablar con los medios de comunicación para dar detalles de los últimos días de vida del prestigiado abogado.

De acuerdo con Palazuelos, él pasó la reciente navidad a lado de su padre quien aprovechó para hacerle un último regalo, se trató de un cuadro muy especial, mientras que su ex esposa le regaló una joya muy preciada.

“Aquí estoy, me agarró de sorpresa en la mañana, la verdad pasé Navidad con él, me alcancé a despedir de él, me regaló un cuadro, le regaló un anillo a mi ex esposa que era su anillo su adoración, le regaló unas cosas a mi hijo…”, contó.

Siempre tuvo mucha admiración hacia su papá.

Foto: YT: Programa Hoy

Debido a esto y otros detalles que compartió “El Diamante negro”, compartió con los reporteros que él pudo presentir que la muerte de su padre estaba cerca, la última vez que lo vio.

“Estaba muy lúcido, me estaba esperando para despedirse de mí y al día siguiente ya empezó a decir incoherencias, empezó a decir que quería su traje de baño que quería ir a nadar al mar, pero pues se fue dormidito, se fue tranquilo y aquí nos quedamos los que sufrimos”, comentó Roberto Palazuelos.

El también llamado “Diamante Negro” compartió con la prensa mexicana que su padre antes de morir tuvo un momento especial con su pequeño nieto de quien pudo despedirse de una manera especial.

“Fue muy bonita porque él no se pudo parar a la cena, pero yo estuve ahí al lado de su cama, estaba muy lúcido, estaba contento, pero yo ya le veía en sus ojitos que ahora sí se iba a ir y cuando ya se había despedido de mi hijo me fui a despedir de él otra vez y me dijo ‘tráeme a mi nieto otra vez’, lo bajé otra vez y tuvieron un momento muy bonito. La vida es dura señores, quieran mucho a sus papás porque la vida se va”, dijo Palazuelos

¿Tenía una buena relación con su papá?

Si bien mucho se ha dicho que Roberto Palazuelos no tenía una buena relación con su padre pues él mismo en varias ocasiones dijo que había sido muy estricto con él en su juventud, desmintió completamente que a la hora de su muerte hayan estado distanciados o peleados.

“No, yo estaba muy bien con él, tenía una gran relación con él. Me hubiera gustado que me siguiera enseñando más cosas, porque era un abogado de un nivel que hasta que se va te das cuenta de la falta que me van a hacer sus consejos, la falta que me van a hacer muchas cosas”, comentó Roberto Palazuelos

Tenía una muy buena relación con su papá.

Foto: IG @robertopalazuelosbadeaux

Finalmente Palazuelos reveló con voz entrecortada y a punto del llanto que hoy más que nunca está dispuesto a ganar su candidatura al Senado de la República, pues en cuanto lo haga dedicará dicho triunfo a su amado padre.