Roberto Palazuelos confesó que su padre fue muy estricto con él: "Me marcó de por vida"

Esta mañana Roberto Palazuelos informó que su padre Roberto Palazuelos Rosenweit falleció a los 83 años de edad a causa de un grave cáncer de huesos que padecía desde hace tres años. El actor decidió a su padre con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales donde dio a conocer la inesperada noticia.

El "Diamante Negro" mantuvo una sólida relación con su padre, sin embargo, en una entrevista reveló que su padre lo hizo sufrir mucho desde que nació y hasta que se convirtió en un adulto independiente. Aún así, Palazuelos estuvo al tanto de la salud de su padre hasta los últimos días de su vida.

Palazuelos confesó que su padre lo hizo sufrir mucho

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Palazuelos habló sobre su infancia y adolescencia, así como de la relación que tuvo con su padre. Fue ahí cuando contó que a pesar de que su padre era un hombre muy acaudalado, lo hizo pasar muchas carencias y lo alejó de su madre, situación que le dolió mucho.

"Sufrí mucho de adolescente, fui un adolescente lleno de problemas y luego la falta de mi mamá. Mi papá me quiso educar trayéndome muy controlado no dándome muchas que para que yo sacara más castre y sí lo logró pero me lastimó mucho", dijo.

Contó que a pesar de que su padre era un hombre acaudalado no le quería dar dinero | Foto: Instagram

@robertopalazuelosbadeaux

Durante la charla publicada en el canal de YouTube de Yordi Rosado, Palazuelos también contó que a pesar de que su padre era un hombre adinerado durante su niñez y adolescencia lo limitó en diversos los aspectos económicos, por lo que a causa de algunas situaciones que lo lastimaron quiso salir adelante solo.

A su vez, relató que su padre lo alejó de su mamá desde que era un bebé por lo que no pudo tener contacto con ella hasta que cumplió la mayoría de edad; situación que lamenta debido a que se sentía muy solo y no contaba con esa figura materna.

Relató que su padre lo alejó de su mamá desde que era un bebé | Foto: Instagram

@robertopalazuelosbadeaux

"Me dejó marcado de por vida", dijo Palazuelos

Al recordar una anécdota que lo hirió de adolescente, el empresario confesó que la manera en la que su padre lo educó le sirvió para su vida adulta, sin embargo, lo afecto profundamente e incluso señaló que lo marcó de por vida. A pesar de las carencias económicas y emocionales que su padre le hizo vivir, señaló que en los últimos años de su vida llevó una buena relación con él.

"Hasta cierto punto creo la manera en la que mi padre fue conmigo me sirvió, pero también me lastimó profundamente, me dejó marcado de por vida", indicó el actor.