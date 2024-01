Muere el papá de Roberto Palazuelos, ¿quién era Roberto Palazuelos Rosensweit?

La mañana de este 4 de enero Roberto Palazuelos dio a conocer la muerte de su padre, Roberto Palazuelos Rosensweit, con un emotivo mensaje a través de redes sociales. El actor mantiene los detalles de su vida privada alejada de los reflectores, por lo que es poco lo que se sabe del también empresario que fue diagnosticado con cáncer de hueso hace tres años, tal y como lo reveló su hijo en entrevista.

“Gracias, papá, por darme la vida. Hoy te fuiste con Diosito, vivirás en mi corazón siempre. Te amo”, es el mensaje con el que Roberto Palazuelos dio el último adiós a su padre a través de redes sociales. Además de sus proyectos en la farándula, el conductor sigue los pasos de su padre como empresario con lujosas propiedades y hoteles en importantes destinos turísticos.

Muere el padre de Roberto Palazuelos a causa del cáncer de hueso. Foto: IG @robertopalazuelosbadeaux

Roberto Palazuelos Rosensweit un destacado empresario especializado en el sector inmobiliario y abogado, motivo por el que el actor decidió dedicarse a lo mismo. Conoció a María Badeaux en Acapulco, Guerrero, y producto de su intenso romance nació Roberto Palazuelos Jr, cuyo abuelo, Roberto Palazuelos Bassols “El tigre” fue un importante político.

El día que el padre de Roberto Palazuelos lo separó de su madre

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el conductor se sinceró sobre la relación con su padre y un episodio de su vida que marcó su infancia, pues reveló que cuando sus papás se estaban separando su madre, la modelo estadounidense de origen francés María Badeaux, decidió llevárselo a Estados Unidos.

Fue entonces que su padre lo buscó y viajó hasta donde estaban para sacarlo de su casa: “Llegaron, tocaron la puerta mi papá y una gente de confianza de mi abuelo, y les dijeron que venían a arreglar una cosa del gas, y abrió la niñita y se metieron, la amordazaron, la encerraron en el clóset y me sacaron”.

Al enterarse de lo ocurrido, su madre dio aviso a las autoridades en Estados Unidos que le pidieron al piloto del avión en el que trasladaba a Palazuelos a México que aterrizara, pero gracias a la influencia de su abuelo se pudo quedar en el país con su padre quien contundente dijo: “Pues estamos en territorio mexicano, si me lo pide el gobierno de México bajo el avión, pero no me voy a regresar.